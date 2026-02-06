Sfida interessante di Eurolega tra ASVEL Villeurbanne (Lione) e Olimpia Milano, con palla a due fissata per le 20:00. Match che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma con la stessa urgenza di portare a casa il risultato. I francesi cercano continuità dopo un successo esterno che ha ridato fiducia, mentre Milano vuole cavalcare il momento positivo e consolidare la propria posizione in classifica per rientrare nella corsa play-off.
Lione-Milano: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in TV
Qui Lione—
L’ASVEL si presenta all’appuntamento dopo una vittoria convincente in trasferta contro la Virtus Bologna (80-70), risultato che ha interrotto una serie negativa e riportato energia nello spogliatoio. Il rendimento stagionale resta altalenante, ma in casa la squadra francese tende a essere più competitiva e spesso riesce a restare dentro lo spread anche contro avversarie superiori. La difesa concede ancora troppo, però il recente successo può incidere sull’approccio mentale.
Qui Milano—
L’Olimpia Milano arriva invece da un largo successo interno su Baskonia (109-89), prestazione offensiva di alto livello che conferma un periodo di forma in crescita. I biancorossi hanno vinto diverse delle ultime sfide dirette contro ASVEL e, sulla carta, partono avanti. Fuori casa però il rendimento è meno solido e spesso le partite lontano dal Forum si decidono nei possessi finali — dettaglio molto importante in ottica spread e totali punti.
