Lione-Milano: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Lione-Milano: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 15:41)

Sfida interessante di Eurolega tra ASVEL Villeurbanne (Lione) e Olimpia Milano, con palla a due fissata per le 20:00. Match che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma con la stessa urgenza di portare a casa il risultato. I francesi cercano continuità dopo un successo esterno che ha ridato fiducia, mentre Milano vuole cavalcare il momento positivo e consolidare la propria posizione in classifica per rientrare nella corsa play-off.

Qui Lione — L’ASVEL si presenta all’appuntamento dopo una vittoria convincente in trasferta contro la Virtus Bologna (80-70), risultato che ha interrotto una serie negativa e riportato energia nello spogliatoio. Il rendimento stagionale resta altalenante, ma in casa la squadra francese tende a essere più competitiva e spesso riesce a restare dentro lo spread anche contro avversarie superiori. La difesa concede ancora troppo, però il recente successo può incidere sull’approccio mentale.

Qui Milano — L’Olimpia Milano arriva invece da un largo successo interno su Baskonia (109-89), prestazione offensiva di alto livello che conferma un periodo di forma in crescita. I biancorossi hanno vinto diverse delle ultime sfide dirette contro ASVEL e, sulla carta, partono avanti. Fuori casa però il rendimento è meno solido e spesso le partite lontano dal Forum si decidono nei possessi finali — dettaglio molto importante in ottica spread e totali punti.

