Lione-Psg: dove vedere la partita in streaming gratis

Domenica 9 novembre 2025 alle ore 20:45, il Groupama Stadium sarà teatro di una delle sfide più attese della Ligue 1: Lione-Paris Saint-Germain. Due mondi calcistici diversi che si incontrano, due storie che rappresentano al tempo stesso il passato glorioso e il presente dominante del calcio francese. Il Lione arriva a questo appuntamento da sesta forza del campionato, con una classifica che racconta una stagione di discreta solidità ma anche di limiti evidenti rispetto alle prime posizioni. Dall’altra parte, il Paris Saint-Germain guarda tutti dall’alto verso il basso. Con 24 punti in 11 giornate e una serie di prestazioni convincenti, la squadra di Luis Enrique continua a imporsi come il punto di riferimento assoluto del campionato. Scopri dove vedere Lione-Psg in diretta streaming gratis su Bet365.