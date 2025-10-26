Lione-Strasburgo in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Lione-Strasburgo: sfida ad alta quota in Ligue 1. Dati e statistiche suggeriscono spettacolo e gol. Analisi, probabili formazioni e streaming gratis del match

Stefano Sorce 26 ottobre - 01:26

La nona giornata della Ligue 1 2025/26 propone un duello ad alta quota. Domenica 26 ottobre alle 20:45 il Lione ospita uno Strasburgo lanciatissimo, in un confronto che negli ultimi anni ha spesso garantito spettacolo.Guarda ora Lione-Strasburgo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il momento delle due squadre — La formazione guidata da Paulo Fonseca ha visto rallentare la propria corsa dopo un avvio promettente. Il club del Rodano ha rimediato tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, tra cui l’ultima nel confronto con il Nizza, cedendo terreno alle rivali per i piazzamenti europei. La squadra produce gioco e crea occasioni, ma la fase difensiva non sta offrendo le medesime garanzie. Lo staff tecnico ha ammesso la necessità di ritrovare equilibrio, ritenendo però incoraggianti le prestazioni sul piano del gioco. Le assenze pesano: Descamps resta ai box, mentre Mangala e Nuamah non hanno ancora recuperato dai gravi infortuni al ginocchio.

Dall’altra parte dello Schiltigheim si respira ottimismo. La compagine alsaziana, sorpresa di questa prima parte di stagione, occupa la terza posizione e arriva alla trasferta del Groupama Stadium con grande fiducia, complice il clamoroso 3-3 strappato al PSG nella scorsa giornata. Il trascinatore è Joaquin Panichelli, attuale capocannoniere del campionato. L’attaccante argentino ha messo la propria firma anche al Parco dei Principi con una doppietta che ha spaventato i campioni in carica. Rosenior elogia la mentalità del suo gruppo, ma dovrà fronteggiare numerose defezioni, soprattutto nel reparto arretrato, dove mancheranno ancora Sarr e Sow, oltre agli altri indisponibili Oyedele, Johnsson ed Emegha.

Le probabili formazioni di Lione-Strasburgo — Lione (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tessmann, Morton; Karabec, Tolisso, M. Fofana; Satriano. Allenatore: Fonseca.

Strasburgo (3-4-2-1): Penders; Hogsberg, Doukouré, Chilwell; G. Doué, El Mourabet, Barco, Ouattara; Moreira, Enciso; Panichelli. Allenatore: Rosenior.

