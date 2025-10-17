Lipsia-Amburgo in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Lipsia e Amburgo si affrontano per la Bundesliga il 18 ottobre 2025 alle 15:30. Scopri come seguire il match in diretta gratis su Bet365

Stefano Sorce 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 19:58)

La partita tra Lipsia e Amburgo si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:30. Il Lipsia arriva dal pareggio per 1-1 contro il Borussia Dortmund e punta a confermare il proprio buon momento in campionato. Guarda ora Lipsia-Amburgo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre alla gara — Il Lipsia arriva a questa partita dal pareggio per 1-1 ottenuto contro il Borussia Dortmund prima della sosta Nazionali. Questo risultato ha interrotto la serie di quattro vittorie consecutive in campionato, ma permette comunque ai ragazzi di Werner di mantenere una striscia di risultati utili utile sia per la classifica sia per il morale. Il match contro l’Amburgo sarà fondamentale per capire a che punto si trova la squadra targata Red Bull in questa stagione. In chiave offensiva, occhi puntati su Romulo Cardoso, brasiliano con 2 gol e 2 assist finora in campionato, anche se non segna da due partite consecutive.

L’Amburgo arriva a questo incontro dal convincente 4-0 rifilato al Mainz. La neopromossa sta attraversando un ottimo periodo di forma, con tre risultati utili consecutivi, di cui due vittorie. La trasferta al Lipsia rappresenta un banco di prova importante: consapevoli della superiorità dell’avversario, i tedeschi cercheranno di confermare il buon momento. Occhi puntati su Rayan Philippe, attaccante francese autore di tre gol nelle ultime tre partite.

Le probabili formazioni di Lipsia-Amburgo — Il Lipsia scende in campo con Gulacsi tra i pali, sempre pronto a proteggere la porta e impostare l’azione da dietro. In difesa, Baku, Orban, Lukeba e Raum compongono una linea solida e dinamica, capace sia di chiudere gli spazi sia di supportare la manovra offensiva. A centrocampo, Ouedraogo, Seiwald e Baumgartner giocano con grande intensità e senso tattico: recuperano palloni e garantiscono copertura, offrendo supporto creativo alla trequarti. In attacco, il tridente formato da Bakayoko, Romulo Cardoso e Nusa mette in mostra qualità e velocità. Romulo Cardoso, in particolare, è il punto di riferimento offensivo dei biancorossi, capace di sfruttare al meglio passaggi filtranti, tiri potenti e azioni individuali per creare pericoli costanti.

L’Amburgo dovrebbe schierare Heuer Fernandes tra i pali, sempre reattivo e leader della difesa. Davanti a lui, Capaldo, Vusković e Elfadli formano un reparto solido, pronto a chiudere gli spazi e impostare l’azione. A centrocampo, Gocholeishvili, Sambi Lokonga, Remberg e Muheim si muovono con grande intelligenza tattica: Muheim in particolare eccelle nelle palle inattive con calci piazzati più precisi e veloci, cross più efficaci e passaggi filtranti lunghi che mettono in difficoltà le difese avversarie. In attacco, il tridente composto da Rayan Philippe, Konigsdorffer e Dompé punta tutto sulla rapidità e la capacità di finalizzare: Philippe è in gran forma con tre gol nelle ultime tre partite.

Lipsia: (4-3-3): Gulacsi, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Ouédraogo, Seiwald, Baumgartner, Bakayoko, Romulo, Nusa. Allenatore: Werner.

Amburgo: (3-4-3): Fernandes, Capaldo, Vusković, Elfadli, Gocholeishvili, Lokonga, Remberg, Muheim, Philippe, Konigsdorffer, Dompé. Allenatore: Polzin.

