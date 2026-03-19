Lipsia-Hoffenheim: probabili formazioni e streaming gratis

Lipsia-Hoffenheim si gioca venerdì 19 marzo 2026 alle ore 20:30. Scopri come vederla gratis in streaming live

Stefano Sorce 19 marzo - 16:30

Venerdì sera che pesa. Lipsia-Hoffenheim, in programma 19 marzo 2026 alle ore 20:30, apre la giornata di Bundesliga con una sfida che vale molto più di tre punti: vale la Champions.

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Il momento delle due squadre — Il Lipsia arriva a questa sfida con una sensazione chiara: occasione da non sbagliare. La sconfitta contro lo Stoccarda ha interrotto una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi, ma non ha cancellato quanto di buono fatto nelle settimane precedenti. La squadra ha ritrovato identità, ritmo e soprattutto fiducia nei propri mezzi. È tornata ad essere una squadra aggressiva, capace di alzare il pressing e attaccare con continuità. Il fattore chiave? Il campo. In casa il Lipsia cambia volto: più dominante, più concreto, più sicuro. E i precedenti lo confermano: l’Hoffenheim qui non vince dal 2018. In più c’è una componente mentale da non sottovalutare: il Lipsia è abituato a questo tipo di partite, a lottare per obiettivi importanti. E in gare così, l’esperienza pesa.

L’Hoffenheim, invece, vive una situazione diversa. La classifica dice terzo posto, ma il momento racconta qualcosa di più fragile. Il pareggio contro il Wolfsburg ha lasciato segnali chiari: squadra meno brillante, meno incisiva, forse un po’ bloccata dalla pressione. E qui sta il punto: gestire la pressione non è scontato. L’Hoffenheim non è una squadra abituata a stare stabilmente in zona Champions, e quando il traguardo si avvicina… le gambe possono diventare pesanti. Dal punto di vista tecnico, resta una squadra pericolosa: qualità tra le linee, giocatori offensivi capaci di creare occasioni e segnare. Ma non sempre riesce a mantenere continuità durante i 90 minuti. In trasferta, inoltre, tende a concedere qualcosa in più, soprattutto contro squadre che giocano con intensità e ritmo alto. E il Lipsia, in questo, è una delle peggiori da affrontare

Probabili formazioni di Lipsia-Hoffenheim — Il Lipsia dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 molto offensivo, con Vandevoordt tra i pali e una difesa guidata da Orban e Lukeba, con Baku e Raum sulle corsie pronti a spingere continuamente. A centrocampo Seiwald agirà da equilibratore, mentre Gruda e Baumgartner avranno il compito di accompagnare l’azione e inserirsi tra le linee. In avanti, tridente rapido e verticale con Diomande e Nusa sugli esterni a supporto di Romulo, chiamato a finalizzare il volume di gioco della squadra.

L’Hoffenheim risponde con un 4-1-4-1 più prudente, con Baumann in porta e una linea difensiva composta da Coufal, Hranac, Kabak e Bernardo, chiamata a reggere l’urto contro uno degli attacchi più intensi del campionato. Davanti alla difesa agirà Avdullahu, fondamentale per schermare e dare equilibrio, mentre sulla linea dei centrocampisti ci saranno qualità ed esperienza con Kramaric, affiancato da Prass, Burger e Touré, pronti a sfruttare gli spazi in transizione. In attacco Asllani sarà il riferimento centrale, con il compito di tenere palla e far salire la squadra nei momenti di difficoltà.

Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Gruda, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.

Hoffenheim (4-1-4-1): Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo; Avdullahu; Prass, Kramaric, Burger, Toure; Asllani.

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