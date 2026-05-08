Ci sono momenti della stagione in cui il campionato sembra una fila lunga alla Coop di sabato pomeriggio: tutti stanchi, tutti nervosi, tutti che guardano il tabellone sperando che il conto finale non faccia troppo male. Sabato 9 maggio 2026, alle 15:30, Lipsia-St.Pauli arriveranno praticamente alla cassa con carrelli completamente diversi. Il Lipsia ci mette dentro la Champions League, il St. Pauli invece la paura della retrocessione. E alla fine il calcio funziona un po’ così: ogni errore lo paghi, ogni occasione sprecata pesa doppio e nessuno ti regala lo sconto.

Il Lipsia arriva dalla sberla presa contro il Bayer Leverkusen, una di quelle sconfitte che ti fanno rimettere a posto tutto sugli scaffali della testa. Il St. Pauli invece continua a fare i conti con una classifica brutta da guardare, soprattutto dopo il ko contro il Mainz che ha lasciato la squadra ancora pienamente dentro la lotta salvezza. Solo che adesso non c’è più tempo per controllare i prezzi o pensarci troppo. Mancano due giornate, e quello che prendi adesso te lo porti fino alla fine. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LIPSIA-ST.PAULI CLICCA SU BET365.

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Il momento del Lipsia

La sconfitta per 4-1 contro il Bayer Leverkusen ha interrotto una lunga serie positiva fatta di cinque vittorie consecutive. Un ko pesante soprattutto dal punto di vista mentale, ma che non cancella il grande percorso costruito dalla squadra di Werner. Il Lipsia continua ad avere qualità enormi negli ultimi trenta metri, intensità altissima e una struttura offensiva capace di mettere in difficoltà quasi chiunque in Bundesliga. Molto dipenderà ancora una volta da Yan Diomande, protagonista assoluto nelle ultime settimane con gol, assist e continue accelerazioni. Davanti al proprio pubblico i biancorossi vogliono subito reagire e chiudere il discorso Champions con una giornata d’anticipo.

Il momento del St. Pauli

Il St. Pauli arriva invece con una pressione enorme addosso. La sconfitta contro il Mainz ha complicato ulteriormente la corsa salvezza e adesso ogni errore rischia di diventare fatale. La squadra di Blessin ha perso tre delle ultime quattro partite e continua a pagare troppe disattenzioni difensive nei momenti chiave. Nonostante questo, il gruppo non sembra essersi arreso e proverà a giocarsi tutto fino all’ultimo minuto della stagione. Il problema principale sarà reggere il ritmo del Lipsia senza perdere compattezza troppo presto.

Probabili formazioni di Lipsia-St.Pauli

Il Lipsia dovrebbe confermare il suo 4-3-3 offensivo, con Diomande e Gruda chiamati ad allargare continuamente la difesa avversaria. Baumgartner agirà da riferimento tecnico e mentale del centrocampo, mentre Romulo sarà il terminale offensivo incaricato di occupare l’area e finalizzare la grande mole di gioco dei padroni di casa.

Il St. Pauli dovrebbe invece rispondere con una difesa a tre e un atteggiamento più prudente. Irvine guiderà il centrocampo cercando di dare equilibrio e intensità, mentre Fujita e Sinani avranno il compito di accompagnare Kaars nelle ripartenze offensive.

Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Ouédraogo, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Gruda, Romulo.

St. Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Ando, ​​Wahl, Nemeth; Pyrka, Irvine, Smith, Ritzka; Sinani, Fujita; Kaars.

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