Lipsia-Wolfsburg: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Lipsia-Wolfsburg: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Lipsia-Wolfsburg, sfida con punti pesanti e obiettivi opposti in questa giornata di Bundesliga: da una parte una squadra che vuole blindare la zona Champions, dall’altra un gruppo che deve guardarsi le spalle e uscire in fretta dalla zona calda.

    Qui Lipsia

    —  

    Il Lipsia si presenta con fiducia e identità ritrovata. Nonostante l’ultimo stop in coppa contro un’avversaria superiore, il percorso in campionato resta solido e continuo. La squadra ha trovato equilibrio tra qualità e intensità, con i nuovi innesti che si sono inseriti rapidamente e hanno alzato il livello delle rotazioni.

    Qui Wolfsburg

    —  

    Momento decisamente più complicato per il Wolfsburg, che si ritrova invischiato in una classifica corta e pericolosa. Le ultime uscite hanno lasciato scorie: serie negativa aperta e fiducia in calo, nonostante una rosa con elementi di valore.

    Lipsia-Wolfsburg, probabili formazioni

    —  

    LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Henrichs, Orban, Seiwald, Raum; Gruda, Schlager, Baumgartner; Diomande, Romulo Cardoso, Nusa.

    WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Fischer, Vavro, Koulierakis, Belocian; Eriksen, Arnold; Daghim, Shiogai, Paaredes; Amoura.

