I greci partono con i riflettori puntati su Antetokounmpo, ma per vincere serviranno anche i contributi dei suoi compagni. La Lituania potrebbe ribattere con un basket collettivo, rimbalzi solidi e l’energia del trio Velicka–Sirvydis–Tubelis.

Stefano Sorce 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 12:46)

La giornata di martedì 9 settembre si chiude con una super sfida dal sapore storico: alle 20:00, alla Xiaomi Arena di Riga (Lettonia), si affrontano Lituania e Grecia nei quarti di finale dell’EuroBasket 2025.

Dove vedere Lituania-Grecia in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Lituania-Grecia in programma alle ore 20.00. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la gara sarà usufruibile in diretta su Sky Sport Basket, canale 205, in streaming su NOW e Dazn e sulle applicazioni SkyGo, NowTv e Dazn.

Il momento delle due squadre — I baltici hanno eliminato i padroni di casa della Lettonia con un convincente 88-79. La squadra di Rimas Kurtinaitis ha condotto praticamente dall’inizio alla fine, prendendo il controllo già nel primo quarto e gestendo con maturità ogni tentativo di rimonta avversaria. Brillano le prestazioni di Vaidas Kariniauskas Velicka (21 punti) e della coppia Deividas Sirvydis-Azuolas Tubelis, entrambi a quota 18. Il marchio di fabbrica resta la coralità del gioco, con rotazioni ampie e capacità di colpire da più zone del campo.

La formazione di Vassilis Spanoulis ha invece superato Israele per 84-79, in una partita condotta per lunghi tratti ma resa insidiosa dalla tenacia degli avversari. Come sempre, a fare la differenza è stato Giannis Antetokounmpo, devastante con 37 punti e vero trascinatore tecnico ed emotivo. La Grecia ha rischiato sul rientro israeliano a -2 nel terzo quarto, ma nel momento chiave la stella dei Milwaukee Bucks ha piazzato l’allungo decisivo insieme alla solidità di un gruppo esperto.

I probabili quintetti base di Lituania-Grecia — Per la Lituania, coach Kurtinaitis dovrebbe affidarsi a un quintetto equilibrato tra solidità interna e pericolosità perimetrale: sotto canestro spazio a Marek Blazevic e Azuolas Tubelis, mentre sulle ali agirà Gytis Radzevicius. In cabina di regia ci sarà Velicka, protagonista assoluto agli ottavi, supportato dalla classe di Deividas Sirvydis sul perimetro.

Dall’altra parte la Grecia di Vassilis Spanoulis riparte dal suo leader indiscusso, Giannis Antetokounmpo, pronto a fare la differenza con la sua fisicità. Al suo fianco dovrebbero esserci Tyler Dorsey, pericoloso dall’arco, e Mitoglou sotto le plance. Esperienza e carisma arrivano da Kostas Papanikolaou, mentre in regia il faro sarà Kostas Sloukas, giocatore abituato a gestire momenti ad alta tensione.

LITUANIA: (Probabile rooster iniziale): Blazevic, Radzevicius, Sirvydis, Tubelis, Velicka: Coach: Kurtinaitis.

GRECIA: (Probabile rooster iniziale): G.Antetokounmpo, Dorsey, Mitoglou, Papanikolaou, Sloukas. Coach: Spanoulis.