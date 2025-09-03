I lituani affrontano gli svedesi a Tampere nel match decisivo del Gruppo B di EuroBasket 2025. La squadra di coach Kurtinaitis (3-1) punta alla qualificazione, mostrando solidità offensiva e difensiva. Scopriamo dove vedere la partita gratuitamente

Stefano Sorce 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 12:32)

Alla Tampere Deck Arena in Finlandia, va in scena lo scontro diretto del Gruppo B tra Lituania e Svezia, fondamentale per definire chi avanzerà al turno a eliminazione diretta dell’EuroBasket 2025. I lituani sono ad un passo dalla qualificazione alla fase successiva. Mentre la Svezia ha rimediato 3 sconfitte ed una vittoria.

Dove vedere Lituania-Svezia in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Lituania-Svezia in programma alle ore 15.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn e Sky, con la possibilità di vederlo attraverso le app SkyGo, Dazn e NowTv.

Il momento delle due squadre — La Lituania ha dimostrato fino a oggi grande solidità offensiva, con una media di 89,3 punti a partita, e difesa efficace (80,5 punti concessi). Le loro performance recenti confermano una tendenza a match con punteggi contenuti, ben 12 delle ultime 13 partite si sono chiuse “under 169”, suggerendo un ritmo di gioco controllato e un focus sulla difesa e il possesso. La squadra del coach Kurtinaitis arriva dalla vittoria per 81 a 78 sulla Finlandia.

La Svezia, pur trovatasi spesso sotto nel gruppo, può far paura con contropiedi veloci e buoni rimbalzi, ma la difficoltà principale resta la consistenza per tutti i 40 minuti. Le tre sconfitte raccolte contro Montenegro, Germania e Finlandia testimoniano quanto detto. La partita di oggi si configura dunque come uno spareggio cruciale: Lituania cerca conferme e la qualificazione, Svezia vuole ancora sperare nei playoff.

I probabili quintetti base di Lituania-Svezia — LITUANIA: Blazevic, Jokubaitis, Normantas, Sirvydis, Tubelis. Allenatore: Kurtinaitis.

SVEZIA: Birgander, Gaddefors, Hakanson, Larsson, Pantzar. Allenatore: Riipinen.