Liverpool-Galatasaray sono arrivate al secondo round. O meglio alla terza sfida in stagione. Ad Anfield domani sera si gioca la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'1-0 del RAMS Park. La squadra di Arne Slot è chiamata a rovesciare il risultato per provare a dare un senso ad una stagione in cui ci si aspettava molto di più. I ragazzi di Okan Buruk, a loro volta, cercano una qualificazione ai quarti che manca ormai dall'annata 2012-13. Anche nella fase campionato i turchi hanno avuto la meglio con lo stesso risultato.
Champions League
Liverpool-Galatasaray, i quarti di finale in palio: ecco dove vedere la partita
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Dove vedere Liverpool-Galatasaray in streaming LIVE e in diretta tv—
La sfida tra Liverpool e Galatasaray sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport, numero 252 di Sky. La partita sarà trasmessa anche in diretta e in chiaro, gratis, su TV8, canale numero 8 del Digitale Terrestre. L'alternativa è NOW. Per chi invece volesse guardarla in streaming sarà possibile su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi: per i clienti Sky c'è l'app Sky Go; l'alternativa è sempre NOW.
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Come arrivano alla partita le due squadre—
Il Liverpool non può permettersi un'altra grande delusione, per di più in una stagione già di per sé sconcertante. La Champions League ormai rimane l'ultima spiaggia per la squadra di Arne Slot considerando poi il momento difficile anche in Premier League dove rischia addirittura di ritrovarsi fuori dalla top 5. Il fattore casa può rivelarsi un prezioso aiuto anche perché all'Anfield Road arriva un Galatasaray in grande stato di forma, soprattutto psicologica. Motivo per cui vincere sarà tutt'altro che facile.
La squadra di Okan Buruk, al contrario, gode di un grande momento favorevole. In campionato è reduce da tre vittorie consecutive che hanno consentito ai giallorossi di consolidare il primo posto allungando il vantaggio a 7 punti dal Fenerbahce, secondo. In Champions League, la vittoria dell'andata ha messo la qualificazione in discesa ma un gol solo di vantaggio non mette il risultato al sicuro. Sulle ali dell'entusiasmo, grande entusiasmo, i Leoni sono pronti a rivedere i quarti di finale a 13 anni dall'ultima volta.
Le probabili formazioni di Liverpool-Galatasaray—
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Szoboszlai; Gakpo. All. Slot.
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Singo, Ayhan, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk.
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