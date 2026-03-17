Liverpool-Galatasaray sono arrivate al secondo round. O meglio alla terza sfida in stagione. Ad Anfield domani sera si gioca la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Si riparte dall'1-0 del RAMS Park. La squadra di Arne Slot è chiamata a rovesciare il risultato per provare a dare un senso ad una stagione in cui ci si aspettava molto di più. I ragazzi di Okan Buruk , a loro volta, cercano una qualificazione ai quarti che manca ormai dall'annata 2012-13. Anche nella fase campionato i turchi hanno avuto la meglio con lo stesso risultato.

Dove vedere Liverpool-Galatasaray in streaming LIVE e in diretta tv

La sfida tra Liverpool e Galatasaray sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport, numero 252 di Sky. La partita sarà trasmessa anche in diretta e in chiaro, gratis, su TV8, canale numero 8 del Digitale Terrestre. L'alternativa è NOW. Per chi invece volesse guardarla in streaming sarà possibile su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi: per i clienti Sky c'è l'app Sky Go; l'alternativa è sempre NOW.