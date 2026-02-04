Livingston e Falkirk si affrontano in Scottish Premiership in una sfida dagli obiettivi opposti. I padroni di casa sono ultimi in classifica e cercano disperatamente una svolta

Stefano Sorce 4 febbraio - 02:20

Sfida delicata tra due neopromosse in Scottish Premiership: mercoledì 4 febbraio 2026 alle 20:45Livingston-Falkirk animeranno il Tony Macaroni Arena. I padroni di casa sono ultimi in classifica e disperatamente a caccia di una svolta, mentre gli ospiti viaggiano in piena zona top six e guardano con ambizione all’Europa.

Dove vedere Livingston-Falkirk in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live.

Il momento delle due squadre — La stagione del Livingston ha preso una piega drammatica. Dopo la retrocessione del 2023-24, i Lions erano riusciti a risalire immediatamente in Premiership vincendo i playoff, e l’inizio del 2025-26 lasciava intravedere segnali incoraggianti. La vittoria per 3-1 proprio contro il Falkirk alla seconda giornata sembrava il punto di partenza ideale. Da lì, però, il crollo totale. Livingston non vince da 24 partite consecutive in tutte le competizioni, una striscia devastante che ha portato la squadra all’ultimo posto con appena 11 punti in 24 gare. Il bilancio parla di una sola vittoria, otto pareggi e quindici sconfitte, con un ritardo di nove punti dalla zona salvezza. La crisi ha portato anche a un cambio in panchina: David Martindale ha lasciato il ruolo di allenatore passando a direttore sportivo, con Marvin Bartley chiamato a guidare la squadra in un tentativo disperato di risalita. Il tempo stringe e ogni partita, ormai, è un’ultima occasione.

Di tutt’altro tono la stagione del Falkirk. Tornati in Premiership dopo aver vinto il titolo di Championship, i Bairns hanno superato un avvio difficile – una sola vittoria nelle prime sette gare – per poi trovare ritmo e continuità. Nelle successive 17 partite di campionato sono arrivate otto vittorie e tre pareggi, risultati che hanno spinto la squadra di John McGlynn al sesto posto con 33 punti, cinque in più rispetto all’Aberdeen settimo. Un margine importante nella corsa alla top six. Resta però un tabù da sfatare: il Falkirk non batte il Livingston da nove confronti consecutivi, considerando tutte le competizioni. Anche in questa stagione sono arrivati una sconfitta e un pareggio. Numeri che invitano alla cautela, nonostante la classifica racconti tutt’altra storia.

Le probabili formazioni di Livingston-Falkirk — Il Livingston dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 prudente. Prior sarà il portiere, con una linea difensiva composta da Brenet, Finlayson, McGowan e Lawal. A centrocampo Sylla, Tait e Pittman dovranno garantire equilibrio e intensità, mentre in attacco spazio a Zimmerman, Muirhead e May, chiamati a dare profondità e presenza fisica.

Il Falkirk dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 equilibrato. Bain tra i pali, difesa con Adams, Allan, Henderson e McCann. In mediana Stewart e Tait formeranno il blocco centrale, mentre sulla trequarti Wilson, Spencer e Miller supporteranno Marsh, riferimento offensivo.

LIVINGSTON: Prior; Brenet, Finlayson, McGowan, Lawal; Sylla, Tait, Pittman; Zimmerman, Muirhead, May.

FALKIRK: Bain; Adams, Allan, Henderson, McCann; Stewart, Tait; Wilson, Spencer, Miller; Marsh.

