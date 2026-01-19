derbyderbyderby streaming Livingston-St. Mirren streaming gratis: dove guardare la diretta tv live

Livingston-St. Mirren streaming gratis: dove guardare la diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Livingston-St. Mirren: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Premiership scozzese fa tappa al Tony Macaroni Arena di Livingston, dove martedì 20 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Livingston-St. Mirren. Una sfida tra due squadre in difficoltà in classifica, entrambe alla ricerca di punti vitali per allontanarsi dalle zone basse e provare a risalire.

Hai tre possibilità per guardare Livingston-St. Mirren in streaming gratis:

Dove vedere Livingston-St. Mirren in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Livingston-St. Mirren” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Livingston, dodicesimo e ultimo a 10 punti, affronta la sfida con la necessità di invertire la rotta e conquistare punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione. David Martindale punta su solidità difensiva e velocità nelle ripartenze, con il trio offensivo May-Yengi-Bokila pronto a creare pericoli.

    Lo St. Mirren, decimo a 18 punti, arriva con l’obiettivo di raccogliere punti preziosi per staccarsi dalla zona bassa della classifica. Steve Robinson propone un 3-4-3 offensivo, cercando di sfruttare ampiezza e qualità in avanti con giocatori chiave come John, Mandron e N’Lundulu.

    Le probabili formazioni

    Il Livingston scende in campo con un 3-4-1-2, modulo pensato per equilibrio tra difesa e attacco, mentre lo St. Mirren risponde con un 3-4-3, puntando su pressione alta e dinamismo offensivo.

    Livingston (3-4-1-2): Prior, Sylla, Wilson, Finlayson, Brenet, Pittman, Tait, Montano, May, Yengi, Bokila. Allenatore: David Martindale

    St. Mirren (3-4-3): George, Fraser, King, Freckleton, McMenamin, Phillips, Donnelly, Taylor, John, Mandron, N’Lundulu. Allenatore: Steve Robinson

