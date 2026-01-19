Lo streaming gratis della gara di campionato Livingston-St. Mirren: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

La Premiership scozzese fa tappa al Tony Macaroni Arena di Livingston, dove martedì 20 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Livingston-St. Mirren . Una sfida tra due squadre in difficoltà in classifica, entrambe alla ricerca di punti vitali per allontanarsi dalle zone basse e provare a risalire.

Hai tre possibilità per guardare Livingston-St. Mirren in streaming gratis:

Dove vedere Livingston-St. Mirren in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.