La Premiership scozzese fa tappa al Tony Macaroni Arena di Livingston, dove martedì 20 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Livingston-St. Mirren. Una sfida tra due squadre in difficoltà in classifica, entrambe alla ricerca di punti vitali per allontanarsi dalle zone basse e provare a risalire.
La diretta streaming
Livingston-St. Mirren streaming gratis: dove guardare la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Livingston-St. Mirren in streaming gratis:
Dove vedere Livingston-St. Mirren in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Livingston, dodicesimo e ultimo a 10 punti, affronta la sfida con la necessità di invertire la rotta e conquistare punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione. David Martindale punta su solidità difensiva e velocità nelle ripartenze, con il trio offensivo May-Yengi-Bokila pronto a creare pericoli.
Lo St. Mirren, decimo a 18 punti, arriva con l’obiettivo di raccogliere punti preziosi per staccarsi dalla zona bassa della classifica. Steve Robinson propone un 3-4-3 offensivo, cercando di sfruttare ampiezza e qualità in avanti con giocatori chiave come John, Mandron e N’Lundulu.
Le probabili formazioni—
Il Livingston scende in campo con un 3-4-1-2, modulo pensato per equilibrio tra difesa e attacco, mentre lo St. Mirren risponde con un 3-4-3, puntando su pressione alta e dinamismo offensivo.
Livingston (3-4-1-2): Prior, Sylla, Wilson, Finlayson, Brenet, Pittman, Tait, Montano, May, Yengi, Bokila. Allenatore: David Martindale
St. Mirren (3-4-3): George, Fraser, King, Freckleton, McMenamin, Phillips, Donnelly, Taylor, John, Mandron, N’Lundulu. Allenatore: Steve Robinson
Per seguire lo streaming gratis di Livingston-St. Mirren è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA