Livorno-Ascoli: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni della Serie C per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 15:43)

La Serie C torna in campo e sabato 20 settembre alle ore 15:00 andrà in scena per il girone B la sfida tra Livorno e Ascoli. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Livorno-Ascoli in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Livorno e Ascoli in programma sabato 20 settembre alle ore 15:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — Il Livorno, attualmente fermo al diciottesimo posto con appena tre punti, ha raccolto una vittoria e tre sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato. La formazione guidata da Alessandro Formisano ha evidenziato grosse difficoltà in fase difensiva, incassando sei reti e realizzandone soltanto due. Neppure le gare interne hanno offerto segnali positivi, con un solo successo e una sconfitta.

Sul versante opposto, l’Ascoli vive un momento decisamente più brillante. Terzo in graduatoria con otto punti, la squadra marchigiana è ancora imbattuta grazie a due vittorie e due pareggi, mettendo in mostra una retroguardia solidissima che non ha ancora concesso alcun gol. Sotto la direzione di Francesco Tomei, anche il rendimento esterno è impeccabile, con due successi in altrettante trasferte. Nei confronti più recenti, l’ultimo faccia a faccia ha visto l’Ascoli imporsi con un secco 3-0, confermando una tendenza favorevole per gli ospiti.

Le probabili formazioni di Livorno-Ascoli — Livorno (3-5-1-1): Seghetti; Gentile, Nwachukwu, Monaco; Mawete, Welbeck, Hamlili, Odjer, Antoni; Marchesi; Di Carmine

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Milanese; Rizzo Pinna, D'Uffizi, Silipo; Gori