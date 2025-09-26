Livorno-Campobasso: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Livorno-Campobasso, 7° turno del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre - 20:45

Livorno-Campobasso accende l'Armando Picchi. Le due squadre scenderanno in campo sabato pomeriggio (27 settembre) alle 15:00 per dar continuità alla propria stagione. Padroni di casa reduci dal successo di misura sul Bra e a caccia di un'altra vittoria che gli permetterebbe di tenersi a debita distanza dalla zona rossa; ospiti, sesti in classifica, appaiati con Ternana e Guidonia (10 punti) non vogliono smettere di sognare.

La partita, in programma sabato 27 settembre alle ore 15:00, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Livorno — Il Livorno si presenta a questa sfida dopo un avvio di campionato tutt’altro che brillante. Con 6 punti in classifica (2 vittorie e 4 sconfitte), i labronici faticano a trovare continuità e soprattutto mostrano limiti sia in attacco (solo 3 gol realizzati) che in difesa (9 reti subite). Anche al “Picchi” il rendimento non convince: appena una vittoria interna, accompagnata da due ko. L’ultimo successo contro il Bra ha però ridato un minimo di fiducia, e la squadra di Formisano proverà a sfruttare il fattore campo per invertire la rotta.

Qui Campobasso — Il Campobasso, invece, viaggia con un passo decisamente più sicuro. La formazione di Luciano Zauri occupa la sesta posizione con 10 punti, frutto di 3 successi, 1 pari e 2 sconfitte, con un bilancio reti positivo (12 gol fatti e 7 subiti). In trasferta i molisani hanno mostrato qualche alti e bassi (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta), ma la recente vittoria contro il Gubbio per 2-0 ha confermato la solidità della squadra. Il morale è alto e l’obiettivo è consolidare la zona playoff.

Livorno-Campobasso, probabili formazioni — LIVORNO (3-4-2-1): Seghetti; Gentile, Monaco, Noce; Biondi, Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi, Cioffi; Di Carmine. Allenatore: Alessandro Formisano

CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Parisi, Papini, Lancini, Pierno; Gala, Brunet, Di Livio; Bifulco, Padula, Leonetti. Allenatore: Luciano Zauri