Livorno-Campobasso: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Livorno-Campobasso accende l'Armando Picchi. Le due squadre scenderanno in campo sabato pomeriggio (27 settembre) alle 15:00 per dar continuità alla propria stagione. Padroni di casa reduci dal successo di misura sul Bra e a caccia di un'altra vittoria che gli permetterebbe di tenersi a debita distanza dalla zona rossa; ospiti, sesti in classifica, appaiati con Ternana e Guidonia (10 punti) non vogliono smettere di sognare.
La partita, in programma sabato 27 settembre alle ore 15:00, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.
Qui Livorno—
Il Livorno si presenta a questa sfida dopo un avvio di campionato tutt’altro che brillante. Con 6 punti in classifica (2 vittorie e 4 sconfitte), i labronici faticano a trovare continuità e soprattutto mostrano limiti sia in attacco (solo 3 gol realizzati) che in difesa (9 reti subite). Anche al “Picchi” il rendimento non convince: appena una vittoria interna, accompagnata da due ko. L’ultimo successo contro il Bra ha però ridato un minimo di fiducia, e la squadra di Formisano proverà a sfruttare il fattore campo per invertire la rotta.
Qui Campobasso—
Il Campobasso, invece, viaggia con un passo decisamente più sicuro. La formazione di Luciano Zauri occupa la sesta posizione con 10 punti, frutto di 3 successi, 1 pari e 2 sconfitte, con un bilancio reti positivo (12 gol fatti e 7 subiti). In trasferta i molisani hanno mostrato qualche alti e bassi (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta), ma la recente vittoria contro il Gubbio per 2-0 ha confermato la solidità della squadra. Il morale è alto e l’obiettivo è consolidare la zona playoff.
Livorno-Campobasso, probabili formazioni—
LIVORNO (3-4-2-1): Seghetti; Gentile, Monaco, Noce; Biondi, Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi, Cioffi; Di Carmine. Allenatore: Alessandro Formisano
CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Parisi, Papini, Lancini, Pierno; Gala, Brunet, Di Livio; Bifulco, Padula, Leonetti. Allenatore: Luciano Zauri
