Carmine Panarella 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 10:16)

Il momento delle due squadre — Il Livorno arriva a questa sfida con la necessità di invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato. I toscani hanno mostrato sprazzi di buon calcio ma non sono riusciti a dare continuità ai risultati. In classifica il Livorno è sedicesimo con 10 punti e ha bisogno di un successo per allontanarsi dalla zona calda e ritrovare fiducia.

Il Forlì, invece, vive un momento positivo. La squadra romagnola è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato e, con un gioco organizzato e concreto, è riuscita a portarsi nelle prime posizioni della classifica. Attualmente il Forlì occupa il quinto posto con 17 punti e punta a consolidare la propria posizione in zona playoff con un risultato importante anche in trasferta.

Le probabili formazioni di Livorno-Forlì — Entrambe le squadre dovrebbero confermare gli schieramenti abituali, puntando sull’equilibrio tra solidità difensiva e rapidità negli attacchi. Il Livorno dovrebbe mantenere il 3-5-2 per sfruttare la spinta sulle fasce, mentre il Forlì potrebbe rispondere con un 4-3-3 propositivo, cercando di far valere la maggiore freschezza atletica in avanti.

Livorno (3-5-2): Amaroli, Luci, Brenna, Grillo, Lorenzoni, Catanese, Vannucci, Piccinini, Gaddini, Giordani, El Bakhtaoui. Allenatore: Favarin

Forlì (4-3-3): De Gori, Bonandi, Sabato, Fabbri, Bede, Caprioni, Ballardini, Scalini, Varriale, Nocciolini, Longo. Allenatore: Antonioli

