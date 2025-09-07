Livorno-Guidonia: dove vedere la Serie C in diretta tv ed in streaming LIVE

I toscani, reduci dalla sconfitta contro la Juventus Next Gen, tornano in campo domenica 7 settembre contro i neopromossi laziali. Di Carmine e Dionisi sono pronti a dare quello slancio che serve ai padroni di casa per ritrovare i tre punti.

Stefano Sorce 7 settembre - 11:32

Il Livorno torna in campo domenica 7 settembre alle ore 20.30 allo stadio “Armando Picchi”, dove ad attenderlo ci sarà il Guidonia Montecelio di Ginestra, neopromosso e desideroso di mettersi subito alle spalle le difficoltà dell’impatto con la Serie C. Si tratta di un banco di prova importante per entrambe: il Livorno vuole cancellare subito la delusione di Alessandria e trovare la prima vittoria davanti ai propri tifosi, mentre il Guidonia è chiamato a una prova di carattere per reagire dopo la batosta interna e cominciare a muovere la classifica.

Dove vedere Livorno-Guidonia in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi tra Livorno-Guidonia. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 251. In più la partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.

Il momento delle due squadre — La squadra di Formisano arriva a questo appuntamento dopo la beffa di Alessandria contro la Juventus Next Gen: due errori difensivi di Nwachukwu hanno spianato la strada ai bianconeri, che hanno trovato la rete decisiva nel recupero. Non è bastato il primo gol stagionale di Di Carmine, arrivato dal dischetto, a regalare un punto prezioso agli amaranto. La prestazione però ha confermato carattere, corsa e una buona identità di squadra, con diversi giovani già protagonisti e gli ultimi acquisti ancora in fase di inserimento.

Il Guidonia Montecelio, invece, si presenterà al “Picchi” reduce dal pesante ko interno contro il Pineto. Uno 0-2 che ha messo in chiaro quanto sia duro il campionato per una neopromossa ancora in costruzione. Lo stesso Ginestra, al termine del match, ha sottolineato come la sua squadra stia ancora lavorando per trovare condizione e automatismi. Qualche segnale positivo però è arrivato dal mercato, chiuso con gli innesti di spessore come Tascone e Mulè, che possono dare esperienza e solidità a un gruppo giovane e inesperto.

Le probabili formazioni di Livorno-Guidonia — Il Livorno, dal canto suo, si affida alla coppia d’attacco Dionisi–Di Carmine: l’età non sarà più dalla loro parte, ma la qualità non manca. In mezzo al campo Formisano può contare sull’esperienza di Odjer e Biondi, pilastri di una mediana che deve guidare i tanti giovani amaranto.

Mister Ginestra dovrebbe schierarsi con il consueto 3-5-2. Spazio in avanti al duo Zuppel-Calì. Esempio, Cristini e Mulè dovrebbero comporre la difesa, con Tascone, Tessiore e Santoro al centro del campo.

Livorno (3-4-1-2): Tani; Ghezzi, Noce, Baldi; Mawete, Welbeck, Odjer, Antoni; Biondi, Dionisi; Di Carmine. Allenatore: Formisano

Guidonia (3-5-2): Stellato; Esempio, Cristini, Mulè; Zappella, Tascone, Tessiore, Santoro, Errico; Zuppel, Calì. Allenatore: Ginestra.