Lo streaming live

Non perdere Livorno-Pianese: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Allo Stadio Armando Picchi di Livorno la squadra toscana disputerà il suo ventiseiesimo appuntamento nel Gruppo C di Serie C. A far visita al Livorno è la Pianese. La partita si disputerà domani, 15 febbraio, alle 14:30. Scopri come seguire la partita di Serie C e leggi l'articolo.

Dove vedere Livorno-Pianese in diretta TV e streaming gratis

Livorno-Pianese sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Livorno-Pianese sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Il Livorno, che naviga nella zona intermedia della classifica, si presenta nel migliore dei modi alla sfida contro la Pianese. I toscani infatti seppur non godano di una posizione vantaggiosa come i rivali, hanno inanellato ottimi risultati nelle ultime giornate. La squadra di Venturato ha infatti strappato dodici punti nelle ultime cinque partite: risultati che hanno portato la squadra a guadagnare posizioni. Dal canto suo la Pianese guarda il Livorno dall'alto del suo sesto posto, ma nelle ultime cinque giornate ha raccolto molti meno punti e si presenta alla sfida con due sconfitte nelle ultime tre partite.

    Le probabili formazioni di Livorno-Pianese

    La squadra di casa scende in campo con il 4-3-1-2, con in attacco Di Carmine e Malagrida. La Pianese risponde con una difesa a tre ed un folto centrocampo a cinque. In attacco, invece, i riferimenti offensivi di Birindelli saranno molto probabilmente Martey e Bellini.

    Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi, Camporese, Tosto, Falasco; Luperini, Hamlili, Bonassi; Peralta; Di Carmine, Malagrida. All. R. Venturato.

    Pianese (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi, Marco Bertini, Simeoni, Colombo, Coccia; Martey, Bellini. All. Birindelli.

