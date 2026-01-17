Livorno-Roseto: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Livorno-Roseto in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 17 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 17:26)

Libertas Livorno e Mec-Energy Roseto metteranno in campo il loro potenziale offensivo nella sfida in programma il 18 gennaio alle ore 18:00, valida per il campionato di Serie A2.

Il momento delle due squadre — Le squadre Libertas Livorno e Mec-Energy Roseto si sono affrontate una sola volta nella loro storia in una gara ufficiale. L’unico precedente risale al 22 novembre 2025, quando le due formazioni si sono incontrate sul parquet di Mec-Energy Roseto. In quell’occasione la Libertas Livorno è riuscita a imporsi in trasferta con il punteggio di 72-65, al termine di una partita combattuta e decisa nei momenti finali.

Guardando all’andamento della stagione in corso, la Libertas Livorno ha disputato complessivamente 21 partite, mostrando una buona continuità di rendimento. Il bilancio parla di 13 vittorie e 8 sconfitte, numeri che testimoniano una squadra competitiva e capace di mantenersi nelle posizioni di vertice della classifica.

Situazione più difficile, invece, per la Mec-Energy Roseto. Anche la formazione abruzzese ha giocato 21 incontri, ma con risultati decisamente meno positivi: soltanto 4 vittorie a fronte di 17 sconfitte. Un cammino complicato, che riflette le difficoltà incontrate nel corso della stagione e la necessità di trovare maggiore solidità e continuità per invertire la tendenza.