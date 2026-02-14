derbyderbyderby streaming Lorient-Angers, formazioni e streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

La diretta streaming

Lorient-Angers, formazioni e streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

Lorient-Angers, formazioni e streaming gratis: dove vedere la diretta tv live - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Lorient-Angers: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La Ligue 1 propone Lorient-Angers domenica 15 febbraio alle ore 17:15. Con appena un punto di distanza in classifica, la sfida del Moustoir è uno scontro diretto di metà classifica: Lorient undicesimo con 28 punti, Angers nono a 29. Partita che vale molto in termini di continuità e ambizioni, con entrambe le squadre ancora in corsa per una stagione tranquilla ma non banale.

Hai tre possibilità per guardare Lorient-Angers in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LORIENT-ANGERS SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI LORIENT-ANGERS SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI LORIENT-ANGERS SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Lorient-Angers in diretta TV e streaming LIVE

—  

La gara è trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo con un conto attivo è possibile seguire l’evento direttamente dal palinsesto live, senza costi aggiuntivi. Oltre al match, sono disponibili statistiche, quote e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Accedere o registrarsi su Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Lorient-Angers nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Lorient, undicesimo con 28 punti, sta vivendo una stagione fatta di equilibrio e solidità. La squadra di Olivier Pantaloni si affida a una difesa a tre compatta e a una buona capacità di occupare gli spazi, cercando di colpire con rapidità tra le linee.

    L’Angers, nono a 29 punti, arriva con grande fiducia. Il gruppo guidato da Alexandre Dujeux ha mostrato organizzazione e intensità, con un centrocampo dinamico e una fase offensiva che sfrutta molto il lavoro tra esterni e trequartisti.

    Le probabili formazioni di Lorient-Angers

    —  

    Il Lorient dovrebbe confermare il 3-4-2-1, puntando su densità centrale e inserimenti dei due giocatori alle spalle della punta.

    L’Angers risponde con il 4-2-3-1, modulo che garantisce equilibrio e consente ai tre uomini offensivi di muoversi liberamente alle spalle del centravanti.

    Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni

    Angers (4-2-3-1): Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Belkebla, Abdelli, Belkhdim, Mouton, Sbai, Peter. Allenatore: Alexandre Dujeux

    Guarda ora Lorient-Angers in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi seguire Lorient-Angers in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per vedere Lorient-Angers in streaming gratis, registrati su Goldbet e accedi alla sezione Live.

    Leggi anche
    Cremonese-Genoa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
    Le Havre-Tolosa streaming gratis: formazioni e diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA