Lo streaming gratis della gara di campionato Lorient-Angers: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 09:46)

La Ligue 1 propone Lorient-Angers domenica 15 febbraio alle ore 17:15. Con appena un punto di distanza in classifica, la sfida del Moustoir è uno scontro diretto di metà classifica: Lorient undicesimo con 28 punti, Angers nono a 29. Partita che vale molto in termini di continuità e ambizioni, con entrambe le squadre ancora in corsa per una stagione tranquilla ma non banale.

Hai tre possibilità per guardare Lorient-Angers in streaming gratis:

Dove vedere Lorient-Angers in diretta TV e streaming LIVE — La gara è trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo con un conto attivo è possibile seguire l’evento direttamente dal palinsesto live, senza costi aggiuntivi. Oltre al match, sono disponibili statistiche, quote e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Accedere o registrarsi su Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Lorient-Angers nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Lorient, undicesimo con 28 punti, sta vivendo una stagione fatta di equilibrio e solidità. La squadra di Olivier Pantaloni si affida a una difesa a tre compatta e a una buona capacità di occupare gli spazi, cercando di colpire con rapidità tra le linee.

L’Angers, nono a 29 punti, arriva con grande fiducia. Il gruppo guidato da Alexandre Dujeux ha mostrato organizzazione e intensità, con un centrocampo dinamico e una fase offensiva che sfrutta molto il lavoro tra esterni e trequartisti.

Le probabili formazioni di Lorient-Angers — Il Lorient dovrebbe confermare il 3-4-2-1, puntando su densità centrale e inserimenti dei due giocatori alle spalle della punta.

L’Angers risponde con il 4-2-3-1, modulo che garantisce equilibrio e consente ai tre uomini offensivi di muoversi liberamente alle spalle del centravanti.

Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni

Angers (4-2-3-1): Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Belkebla, Abdelli, Belkhdim, Mouton, Sbai, Peter. Allenatore: Alexandre Dujeux