Lo streaming gratis della gara di campionato Lorient-Lens: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 10:42)

In Ligue 1 si gioca una sfida interessante tra squadre con ambizioni diverse: Lorient-Lens, sabato 14 marzo alle ore 17:00. I padroni di casa sono decimi con 34 punti e cercano continuità per restare nella parte tranquilla della classifica, mentre il Lens è secondo a quota 56 e punta a difendere la propria posizione nella corsa al titolo e alla qualificazione europea.

Dove vedere Lorient-Lens in diretta TV e streaming LIVE — Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale. Un modo pratico per non perdersi nemmeno un contrasto a centrocampo.

Il momento delle due squadre — Il Lorient, allenato da Olivier Pantaloni, si affida a un 3-4-2-1 che punta sull’organizzazione difensiva e sulle ripartenze rapide. Pagis e Makengo agiranno alle spalle di Bamba, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dal Lens quando spinge con molti uomini nella metà campo avversaria.

Il Lens, guidato da Pierre Sage, risponde con un sistema speculare, sempre con il 3-4-2-1. Thomasson e Sangare saranno fondamentali per dare equilibrio a centrocampo, mentre Said e Thauvin supporteranno Edouard nel ruolo di riferimento offensivo. Con 56 punti in classifica, l’obiettivo è continuare a mettere pressione alla capolista.

Le probabili formazioni di Lorient-Lens — Ci si aspetta una partita con ritmi alti, con il Lens che proverà a gestire il possesso e il Lorient pronto a sfruttare le ripartenze per creare pericoli.

Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni

Lens (3-4-2-1): Risser, Sarr, Baidoo, Gradit, Udol, Thomasson, Sangare, Aguilar, Said, Thauvin, Edouard. Allenatore: Pierre Sage