derbyderbyderby streaming Lorient-Lens streaming gratis: formazioni e diretta tv live

La diretta streaming

Lorient-Lens streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Lorient-Lens streaming gratis: formazioni e diretta tv live - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Lorient-Lens: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

In Ligue 1 si gioca una sfida interessante tra squadre con ambizioni diverse: Lorient-Lens, sabato 14 marzo alle ore 17:00. I padroni di casa sono decimi con 34 punti e cercano continuità per restare nella parte tranquilla della classifica, mentre il Lens è secondo a quota 56 e punta a difendere la propria posizione nella corsa al titolo e alla qualificazione europea.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Lorient-Lens in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LORIENT-LENS SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI LORIENT-LENS SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI LORIENT-LENS SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Lorient-Lens in diretta TV e streaming LIVE

—  

Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale. Un modo pratico per non perdersi nemmeno un contrasto a centrocampo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Lorient-Lens nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Lorient, allenato da Olivier Pantaloni, si affida a un 3-4-2-1 che punta sull’organizzazione difensiva e sulle ripartenze rapide. Pagis e Makengo agiranno alle spalle di Bamba, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dal Lens quando spinge con molti uomini nella metà campo avversaria.

    Il Lens, guidato da Pierre Sage, risponde con un sistema speculare, sempre con il 3-4-2-1. Thomasson e Sangare saranno fondamentali per dare equilibrio a centrocampo, mentre Said e Thauvin supporteranno Edouard nel ruolo di riferimento offensivo. Con 56 punti in classifica, l’obiettivo è continuare a mettere pressione alla capolista.

    Le probabili formazioni di Lorient-Lens

    —  

    Ci si aspetta una partita con ritmi alti, con il Lens che proverà a gestire il possesso e il Lorient pronto a sfruttare le ripartenze per creare pericoli.

    Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni

    Lens (3-4-2-1): Risser, Sarr, Baidoo, Gradit, Udol, Thomasson, Sangare, Aguilar, Said, Thauvin, Edouard. Allenatore: Pierre Sage

    Guarda ora Lorient-Lens in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Lorient-Lens gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Lorient-Lens, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Pergolettese-Arzignano diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis
    Eintracht Francoforte-Heidenheim streaming gratis: la diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA