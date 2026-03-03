Lorient-Nizza: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Lorient-Nizza in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 16:32)

Tra FC Lorient e OGC Nice c’è in palio l’accesso alla semifinale della Coppa di Francia, in una sfida che può avere un peso importante per entrambe le squadre. Per gli Aiglons il passaggio del turno potrebbe rappresentare una svolta in una stagione complicata, mentre per i Merlus sarebbe la ciliegina sulla torta di un’annata positiva.

Il momento delle due squadre — La formazione allenata da Pantaloni ha praticamente messo al sicuro la permanenza in campionato dopo il 2-2 contro l’AJ Auxerre. Nonostante un rendimento in crescita negli ultimi mesi, però, la squadra sembra avere poche possibilità di spingersi oltre determinati traguardi in classifica. I bretoni, comunque, sembrano aver trovato un tecnico capace di dare continuità al progetto e magari aprire un nuovo ciclo, alzando nel tempo anche le ambizioni del club.

Situazione diversa per il Nizza guidato da Claude Puel. Dopo la sconfitta rimediata a Parigi contro il Paris Saint-Germain, la squadra è tornata a guardarsi alle spalle in classifica. Il vantaggio di sei punti sulla terzultima posizione resta comunque rassicurante, ma il rendimento recente non è dei migliori.

Nelle ultime quattro partite i rossoneri hanno raccolto appena due punti, realizzando tre gol, tutti segnati proprio nella sfida disputata due settimane fa contro il Lorient. Un dato che evidenzia le difficoltà offensive della squadra e che rende ancora più delicata la sfida di coppa.