La Coppa di Francia entra nel vivo con gli ottavi di finale e mette di fronte Lorient e Paris FC, sfida in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 20:30. Una gara secca, senza appello: chi vince continua il cammino, chi perde saluta la competizione. Il contesto è quello classico della coppa nazionale francese, dove equilibrio e sorprese sono sempre dietro l’angolo.