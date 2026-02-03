derbyderbyderby streaming Lorient-Paris FC streaming gratis: la coppa di Francia in diretta tv live

Lorient-Paris FC streaming gratis: la coppa di Francia in diretta tv live

La Coppa di Francia entra nel vivo con gli ottavi di finale e mette di fronte Lorient e Paris FC, sfida in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 20:30.
La Coppa di Francia entra nel vivo con gli ottavi di finale e mette di fronte Lorient e Paris FC, sfida in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 20:30. Una gara secca, senza appello: chi vince continua il cammino, chi perde saluta la competizione. Il contesto è quello classico della coppa nazionale francese, dove equilibrio e sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Il Lorient parte con i favori del pronostico grazie alla categoria e all’esperienza, ma il Paris FC arriva con l’ambizione di giocarsi tutto, senza pressioni e con un assetto offensivo pensato per colpire.

Hai tre possibilità per guardare Lorient-Paris FC in streaming gratis:

Dove vedere Lorient-Paris FC in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Lorient-Paris FC è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso allo streaming live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni fase del match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Lorient-Paris FC nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Lorient affronta questi ottavi con l’obiettivo dichiarato di andare avanti nella competizione. La squadra di Olivier Pantaloni si schiera con il 3-4-2-1, modulo che garantisce equilibrio difensivo e libertà offensiva ai trequartisti alle spalle della punta.

    Il Paris FC, guidato da Stéphane Gilli, arriva a questa sfida senza nulla da perdere. Il 4-3-3 indica chiaramente la volontà di giocarsela a viso aperto, puntando sulla velocità degli esterni e sulla fisicità di Krasso come riferimento centrale.

    Le probabili formazioni di Lorient-Paris FC

    Entrambe le squadre dovrebbero confermare gli assetti annunciati, con interpreti pensati per un match intenso e combattuto.

    Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni

    Paris FC (4-3-3): Nkambadio, Smet, Otavio, Mbow, Traoré, Camara, Melou, Lopez, Simon, Krasso, Kebbal. Allenatore: Stéphane Gilli

