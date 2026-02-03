La Coppa di Francia entra nel vivo con gli ottavi di finale e mette di fronte Lorient e Paris FC, sfida in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 20:30. Una gara secca, senza appello: chi vince continua il cammino, chi perde saluta la competizione. Il contesto è quello classico della coppa nazionale francese, dove equilibrio e sorprese sono sempre dietro l’angolo.
La diretta streaming
Lorient-Paris FC streaming gratis: la coppa di Francia in diretta tv live
Il Lorient parte con i favori del pronostico grazie alla categoria e all’esperienza, ma il Paris FC arriva con l’ambizione di giocarsi tutto, senza pressioni e con un assetto offensivo pensato per colpire.
Hai tre possibilità per guardare Lorient-Paris FC in streaming gratis:
Dove vedere Lorient-Paris FC in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Lorient-Paris FC è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso allo streaming live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni fase del match.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Lorient affronta questi ottavi con l’obiettivo dichiarato di andare avanti nella competizione. La squadra di Olivier Pantaloni si schiera con il 3-4-2-1, modulo che garantisce equilibrio difensivo e libertà offensiva ai trequartisti alle spalle della punta.
Il Paris FC, guidato da Stéphane Gilli, arriva a questa sfida senza nulla da perdere. Il 4-3-3 indica chiaramente la volontà di giocarsela a viso aperto, puntando sulla velocità degli esterni e sulla fisicità di Krasso come riferimento centrale.
Le probabili formazioni di Lorient-Paris FC—
Entrambe le squadre dovrebbero confermare gli assetti annunciati, con interpreti pensati per un match intenso e combattuto.
Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni
Paris FC (4-3-3): Nkambadio, Smet, Otavio, Mbow, Traoré, Camara, Melou, Lopez, Simon, Krasso, Kebbal. Allenatore: Stéphane Gilli
Per seguire lo streaming gratis di Lorient-Paris FC è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA