Los Angeles-Colorado: dove vedere la NHL in Diretta tv e Streaming LIVE

Los Angeles-Colorado, al via la nuova stagione di NHL: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 17:57)

La NHL torna protagonista con una delle sfide più attese della settimana: Los Angeles-Colorado, match in programma nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, con inizio previsto alle 04:30 alla Crypto.com Arena. Due squadre dal talento offensivo straordinario, pronte a darsi battaglia in una partita che promette spettacolo, ritmo e gol a raffica.

Un'occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della National Hockey League (NHL) direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per guardare gratis Los Angeles-Colorado (in programma nella notte tra martedì 7 ottobre e mercoledì 8 alle ore 04:30), basterà registrarsi su Bet365 e attivare il proprio conto.

Qui Los Angeles Kings — I Kings si presentano con il morale alto e la voglia di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite. La squadra californiana ha ottenuto 5 vittorie nelle ultime 10 gare, segnando in media oltre 4 gol a partita. L’attacco, guidato dal duo Adrian Kempe – Kevin Fiala, è tra i più prolifici della Western Conference, mentre la fase difensiva resta il punto critico, con una media di 4,1 reti subite.

Il portiere Darcy Kuemper, chiamato a ritrovare stabilità tra i pali, dovrà guidare la squadra con esperienza e concentrazione. Davanti al pubblico di casa, i Kings vogliono confermare la supremazia dell’ultimo confronto diretto, vinto 5-4 contro gli Avalanche.

Qui Colorado Avalanche — Gli Avalanche cercano riscatto dopo una fine di stagione amara, segnata dall’eliminazione ai playoff contro i Dallas Stars. Nonostante qualche passo falso recente (4 vittorie, 4 sconfitte e 2 overtime nelle ultime 10), il gruppo di Jared Bednar resta una delle corazzate più temute della lega.

La stella Nathan MacKinnon, già a quota 11 punti nelle ultime 10 gare, è pronto a trascinare i compagni con la sua velocità e leadership. Sul fronte difensivo, le assenze di Logan O’Connor e Mackenzie Blackwood pesano, ma la squadra mantiene un’efficace media di 3,3 gol segnati a partita.