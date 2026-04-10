derbyderbyderby streaming Lumezzane-Brescia streaming live: dove vedere la diretta tv gratis

La diretta streaming

Lumezzane-Brescia streaming live: dove vedere la diretta tv gratis

Lumezzane-Brescia streaming live: dove vedere la diretta tv gratis - immagine 1
Lo streaming gratis della gara Lumezzane-Brescia: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone A di Serie C propone una sfida di alta classifica: Lumezzane-Brescia, in programma sabato 11 aprile alle ore 14:30. Il Lumezzane, ottavo con 49 punti, punta a ottenere un risultato importante per restare nei piani alti della graduatoria, mentre il Brescia, secondo a 63 punti, cerca punti preziosi per consolidare la posizione e continuare la corsa verso la promozione diretta. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Dove vedere Lumezzane-Brescia in diretta TV e streaming LIVE

—  

La partita è disponibile in diretta streaming su BET365. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Streaming gratis
Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a BET365

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Lumezzane-Brescia nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Lumezzane, allenato da Emanuele Troise, scenderà in campo con un 4-3-3 propositivo, cercando di sfruttare le fasce e la qualità dei tre attaccanti per creare occasioni da gol e mettere pressione alla difesa ospite. Donnarumma, Iori e Ferro saranno i punti di riferimento offensivi, chiamati a finalizzare le azioni e a guadagnare punti preziosi in chiave classifica.

    Il Brescia, guidato da Aimo Diana, risponde con un 3-4-2-1 pronto a controllare il centrocampo e a dettare i tempi della partita. L’obiettivo degli ospiti è imporre il proprio ritmo e sfruttare le qualità offensive di Molfetta, Cazzadori e Spagnoli per consolidare il secondo posto e avvicinarsi alla vetta.

    Le probabili formazioni di Lumezzane-Brescia

    —  

    Ci si attende un match intenso, con il Lumezzane pronto a costruire gioco sugli esterni e a rendersi pericoloso in profondità, mentre il Brescia cercherà di mantenere il possesso palla e creare occasioni con inserimenti e verticalizzazioni. La capacità di finalizzare le azioni sarà determinante in un confronto così equilibrato.

    Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Marino, Motta, Malotti, Rocca, Ghillani, Ferro, Donnarumma, Iori. Allenatore: Emanuele Troise

    Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana

    CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

    Leggi anche
    NBA, Nuggets-Thunder: diretta tv e streaming live del match
    Marsiglia-Metz: probabili formazioni e streaming gratuito del match

    © RIPRODUZIONE RISERVATA