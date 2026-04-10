Lo streaming gratis della gara Lumezzane-Brescia: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 08:26)

Il Girone A di Serie C propone una sfida di alta classifica: Lumezzane-Brescia, in programma sabato 11 aprile alle ore 14:30. Il Lumezzane, ottavo con 49 punti, punta a ottenere un risultato importante per restare nei piani alti della graduatoria, mentre il Brescia, secondo a 63 punti, cerca punti preziosi per consolidare la posizione e continuare la corsa verso la promozione diretta. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Dove vedere Lumezzane-Brescia in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming su BET365. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Lumezzane-Brescia nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Lumezzane, allenato da Emanuele Troise, scenderà in campo con un 4-3-3 propositivo, cercando di sfruttare le fasce e la qualità dei tre attaccanti per creare occasioni da gol e mettere pressione alla difesa ospite. Donnarumma, Iori e Ferro saranno i punti di riferimento offensivi, chiamati a finalizzare le azioni e a guadagnare punti preziosi in chiave classifica.

Il Brescia, guidato da Aimo Diana, risponde con un 3-4-2-1 pronto a controllare il centrocampo e a dettare i tempi della partita. L’obiettivo degli ospiti è imporre il proprio ritmo e sfruttare le qualità offensive di Molfetta, Cazzadori e Spagnoli per consolidare il secondo posto e avvicinarsi alla vetta.

Le probabili formazioni di Lumezzane-Brescia — Ci si attende un match intenso, con il Lumezzane pronto a costruire gioco sugli esterni e a rendersi pericoloso in profondità, mentre il Brescia cercherà di mantenere il possesso palla e creare occasioni con inserimenti e verticalizzazioni. La capacità di finalizzare le azioni sarà determinante in un confronto così equilibrato.

Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Marino, Motta, Malotti, Rocca, Ghillani, Ferro, Donnarumma, Iori. Allenatore: Emanuele Troise

Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana