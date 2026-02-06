Lo streaming gratis della gara di campionato Lumezzane-Cittadella: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 09:22)

Il Girone A di Serie C propone una sfida equilibrata e di grande interesse allo stadio Tullio Saleri, dove sabato 7 febbraio alle ore 14:30 si affrontano Lumezzane e Cittadella. I padroni di casa sono decimi con 32 punti e cercano continuità per restare agganciati alla zona playoff, mentre gli ospiti occupano il settimo posto a quota 36 e puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. La differenza di quattro punti rende la partita aperta a ogni risultato, con equilibrio e gestione dei momenti chiave che potranno fare la differenza.

Hai tre possibilità per guardare Lumezzane-Cittadella in streaming gratis:

Dove vedere Lumezzane-Cittadella in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla diretta e seguire l’incontro live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

CercareLumezzane-Cittadella nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Lumezzane, decimo con 32 punti, arriva a questo incontro con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica sfruttando soprattutto il fattore campo. La squadra di Emanuele Troise si basa su una struttura tattica equilibrata, capace di supportare le azioni offensive senza perdere compattezza in fase difensiva.

Il Cittadella, settimo con 36 punti, cerca continuità per restare nelle zone alte della graduatoria. La formazione guidata da Manuel Iori punta su una difesa solida e su un centrocampo dinamico, pronto a sostenere il tridente offensivo e a sfruttare ogni occasione per colpire in contropiede.

Le probabili formazioni — Il Lumezzane confermerà il 4-3-3, modulo che consente ampiezza sulle fasce e permette ai tre attaccanti di creare superiorità numerica sugli esterni. La difesa a quattro garantisce copertura e protezione della porta, mentre il centrocampo lavora per sostenere la manovra offensiva e mantenere equilibrio tra i reparti.

Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Marino, Motta, Malotti, Rocca, Ghillani, Ferro, Donnarumma, Iori. Allenatore: Emanuele Troise

Il Cittadella risponde con il 5-4-1, un assetto pensato per proteggere la linea difensiva e ridurre gli spazi. I quattro centrocampisti devono garantire copertura e sostegno all’unica punta, pronta a colpire sfruttando le occasioni e le ripartenze.

Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori