Non perdere Lumezzane-Giana Erminio: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 19:32)

La ventisettesima giornata del Gruppo A di Serie C offre una partita entusiasmante in chiave playoff. La sfida in questione è quella tra Lumezzane e Giana Erminio, con entrambe in lotta per strappare un pass per i playoff. Domani, 15 febbraio, allo Stadio Tullio Saleri le due formazioni scenderanno in campo alle 17:30. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Lumezzane-Giana Erminio in streaming gratis

Dove vedere Lumezzane-Giana Erminio in diretta TV e streaming gratis — Lumezzane-Giana Erminio sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Lumezzane-Giana Erminio sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I padroni di casa si presentano al match con un trend di risultati altalenante. Nelle ultime cinque partite sono stati raccolti sette punti, frutto di due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Più convincenti sono i risultati con cui arriva la Giana Erminio alla sfida, con tre partite vinte nelle ultime cinque. Nell'ultimo match, però, è arrivata una sconfitta in casa contro il Lecco. In una sfida che promette essere equilibrata, il fattore campo potrebbe spostare gli equilibri e far pendere il pronostico in favore del Lumezzane.

Le probabili formazioni di Lumezzane-Giana Erminio — Il Lumezzane scende in campo con un dinamico 4-2-3-1, in cui l'unico riferimento offensivo, Caccavo, sarà coadiuvato da Ghillani, Rolando e Iori. Assetto meno offensivo invece per la squadra di Espinal, che potrebbe approcciare al match con un 3-5-2, con Galeandro e Samele in attacco.

LUMEZZANE (4-2-3-1): Drago; Moscati, Deratti, Stivanello, Mancini; Paghera, Rocca; Ghillani, Rolando, Iori; Caccavo. Allenatore: Troise

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Previtali, Ferri, Cannistrà; Vitale, Renda, Marotta, Pinto, Ruffini; Galeandro, Samele. Allenatore: Espinal.