Lumezzane-Inter U23: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Lumezzane-Inter U23, settima giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre - 02:37

Tra le sfide in programma domenica 28 settembre per il Girone A di Serie C spicca anche il derby lombardo Lumezzane-Inter U23. Padroni di casa a caccia del terzo successo di fila che gli permetterebbe di entrare in zona play-off. Ospiti, invece, in netta crescita dopo un esordio complicato: i pareggi con Pro Patria e Novara e il ko col Lecco sono stati cancellati dai tre successi di fila con Virtus Verona, Triestina e Pergolettese. Il poker potrebbe arrivare al Tullio Saleri.

Qui Lumezzane — La squadra di Troise si presenta al confronto con l’Inter U23 dopo aver centrato un successo prezioso in trasferta contro il Cittadella. Un risultato che ha permesso ai bresciani di abbandonare le zone calde della classifica e di salire a quota 6 punti. L’umore è quindi in crescita: la vittoria in Veneto ha dato fiducia al gruppo, che ora vuole confermare la propria crescita anche davanti ai propri tifosi.

Qui Inter U23 — La formazione guidata da Stefano Vecchi è in un momento particolarmente positivo: tre vittorie di fila hanno rilanciato i giovani nerazzurri, che ora intravedono persino la cima della classifica. L’Inter Under 23 si presenta dunque al match con entusiasmo e convinzione, forte di un rendimento che sta superando le aspettative e che l’ha trasformata in una delle squadre più temibili del girone.

Lumezzane Inter U23, probabili formazioni — LUMEZZANE (4-3-3): Drago; Moscati, Pogliano, De Marino, Motta; Malotti, Paghera, Rocca; Iori, Ferro, Rolando. Allenatore: Emanuele Troise.

INTER U23 (3-4-2-1): Calligaris; Alexiou. Prestia, Stante; David, Fiordilino, Kaczmarski, Cinquegrano; Kamaté, Topalovic; La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi.