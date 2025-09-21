Lumezzane-Ospitaletto: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Il confronto diretto tra i due club si inserisce in un quadro complessivamente difficile: nelle ultime cinque gare la squadra di casa ha sempre perso, mentre gli ospiti hanno raccolto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Stefano Sorce 21 settembre - 03:11

Domenica 21 settembre alle ore 17:30, allo stadio “Tullio Saleri”, andrà in scena una sfida cruciale per la zona salvezza del Girone A di Serie C: il Lumezzane ospiterà l’Ospitaletto in un match che potrebbe già dire molto sul futuro delle due squadre. Gara che si preannuncia infuocata ed elettrica.

Dove vedere Lumezzane-Ospitaletto in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Lumezzane-Ospitaletto, in programma domenica 21 settembre alle ore 17.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 257) e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — Il Lumezzane arriva all’appuntamento con le spalle al muro. La squadra allenata da Emanuele Troise ha collezionato quattro sconfitte in altrettante giornate, con un bilancio pesante di 3 gol segnati e 11 subiti. La difesa ballerina e la difficoltà a rimanere in partita fino al novantesimo hanno messo in discussione la solidità del progetto tecnico, aumentando la pressione sull’allenatore. Il gruppo rossoblù dovrà cercare risposte immediate per evitare di restare ancorato al fondo della classifica.

Situazione non troppo diversa per l’Ospitaletto di Andrea Quaresmini, che con 2 punti occupa la 18ª posizione. Gli arancioblù hanno strappato due pareggi ma non hanno ancora assaporato il gusto della vittoria. In avanti la squadra fatica a concretizzare, come dimostrano i soli tre gol realizzati, mentre in difesa i cinque subiti segnalano comunque una maggiore tenuta rispetto ai prossimi avversari. L’obiettivo sarà dare continuità a un percorso in crescita, provando a sfruttare il momento delicato del Lumezzane.

Le probabili formazioni di Lumezzane-Ospitaletto — Lumezzane (4-3-2-1): Drago, Diodato, De Marino, Pogliano, Motta, Rocca, Paghera, Malotti, Rolando, Ghillani, Ferro. Allenatore: Troise.

Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni, Ragazzetti, Nessi, Possenti, Sinn, Mondini, Gualandris, Panatti, Messaggi, Gobbi, Bertoli. Allenatore: Quaresmini.