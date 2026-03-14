Non perdere Lumezzane-Pro Patria: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 23:02)

Allo Stadio Tullio Saleri la Lumezzane scende in campo per affrontare la Pro Patria, in occasione della trentaduesima giornata del Girone A di Serie C. Il fischio d'inizio è previsto alle 17:30 di domenica 15 marzo: per scoprire come guardare la partita gratuitamente, continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Lumezzane-Pro Patria in streaming gratis

Dove vedere Lumezzane-Pro Patria in diretta TV e streaming gratis — Lumezzane-Pro Patria sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — La Lumezzane si presenta alla sfida di domenica al decimo posto della classifica, occupando l'ultimo gradino utile per strappare il pass verso i playoff di Serie C. La concorrenza, però, non permettere troppe battute d'arresto e la Lumezzane rischia di scivolare in classifica, dato che nelle ultime tre partite non ha agguantato nessuna vittoria ed ha pareggiato l'ultima partita contro il Renate.

La Pro Patria invece si presenta in un momento di forma ben diverso, ma anche con una classifica diversa. Infatti, è attualmente al penultimo posto nel girone, davanti soltanto alla Triestina, che però ha dovuto affrontare una penalizzazione di 23 punti in classifica. Nelle ultime cinque sfide la Pro Patria non ha ottenuto nessuna vittoria ed ha collezionato soltanto tre punti, tra cui l'ultimo strappato contro l'Alcione Milano.

Le probabili formazioni di Lumezzane-Pro Patria — I padroni di casa scendono in campo con un 4-4-2, modulo solido ma che permette anche di essere pericolosi grazie a due punte di riferimento. La coppia offensiva di Troise dovrebbe essere composta da Ferro e Caccavo. Gli ospiti, invece, risponderanno con un 3-4-1-2, in cui Udoh e Desogus saranno coadiuvati da Udoh.

LUMEZZANE (4-4-2): Drago; Deratti, Moscati, Stivanello, Mancini; Rocca, Paghera, Rolando, Ghillari; Ferro, Caccavo. All. Troise.

PRO PATRIA (3-4-1-2): Sala; Sassaro, Masi, Pogliano; Orfei, Ferri, Di Munno, Felicioli; Tunjov; Udoh, Desogus. All. Bolzoni