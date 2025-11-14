Lo streaming gratis della gara di campionato Lumezzane-Pro Vercelli: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 11:16)

La Serie C col suo Girone A propone un match delicato per la corsa salvezza e per la zona playoff. Lumezzane e Pro Vercelli si sfidano sabato 15 novembre alle ore 17:30 in una gara che può pesare molto sulla classifica: i lombardi cercano punti fondamentali per risalire, mentre i piemontesi vogliono consolidare l’ottava posizione. Vuoi assistere alla partita? Puoi guardare gratuitamente Lumezzane-Pro Vercelli in streaming live su Bet365, in modo semplice e immediato.

Dove vedere Lumezzane-Pro Vercelli in diretta TV e in streaming LIVE — La visione è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365. Creando un nuovo conto tramite il link dedicato e depositando almeno 5 euro, avrai accesso non soltanto allo streaming della Serie C, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, strumenti preziosi per seguire al meglio l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Lumezzane-Pro Vercelli” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Lumezzane è in difficoltà, ma prova a rilanciarsi proprio davanti al proprio pubblico. La squadra di Troise punta molto sulla velocità degli esterni e sulla capacità di Iori di muoversi tra le linee per creare spazi e occasioni. Diciottesimo posto per i padroni di casa con soli 10 punti conquistati finora.

La Pro Vercelli sta vivendo una stagione più solida e si presenta con fiducia. Santoni ha dato equilibrio alla squadra, che combina intensità a centrocampo e profondità offensiva grazie a Comi e Akpa Akpro. Sono 19 i punti collezionati fino a questo momento per gli ospiti, che si piazzano all'ottavo posto e puntano a salire ulteriormente in classifica.

Le probabili formazioni di Lumezzane-Pro Vercelli — Il Lumezzane dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 votato alla propositività, mentre la Pro Vercelli risponde con lo stesso modulo, cercando di controllare il ritmo e attaccare con tanti uomini.

Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Marino, Motta, Malotti, Rocca, Ghillani, Ferro, Donnarumma, Iori. Allenatore: Emanuele Troise

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni

Non perdere l’occasione di seguire Lumezzane-Pro Vercelli in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Lumezzane-Pro Vercelli in streaming live gratis su Bet365.