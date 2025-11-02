Lumezzane-Renate: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in streaming

Lumezzane-Renate in Diretta Tv e in Streaming Gratis: segui tutte le partite del campionato di Serie C LIVE su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 02:35)

Domenica 2 novembre 2025, alle 20:30, il Lumezzane ospita l’AC Renate per la 12ª giornata del Girone A di Serie C. Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma la stessa urgenza di punti: i bresciani per uscire dalla zona retrocessione, i nerazzurri per consolidarsi nelle zone alte della classifica. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone A) Lumezzane-Renate GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Lumezzane-Renate: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming — LUMEZZANE RENATE DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Con Bet365 puoi seguire Lumezzane-Renate GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida tra Lumezzane e Renate.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Lumezzane-Renate” nella sezione Live Streaming.

Qui Lumezzane — Momento delicato per il Lumezzane, che si trova al 18° posto con 7 punti dopo 10 giornate (2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte). La squadra di Emanuele Troise fatica a trovare continuità, soprattutto in difesa, dove ha incassato 18 gol, risultando tra le peggiori del girone.

In casa il rendimento non convince: solo una vittoria nelle ultime cinque uscite. Tuttavia, il Lumezzane cercherà di sfruttare il fattore campo per ritrovare fiducia e interrompere una serie negativa che rischia di compromettere il cammino verso la salvezza.

Qui Renate — Decisamente migliore la situazione del Renate, attualmente 6° con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Gli uomini di Luciano Foschi stanno mostrando solidità e continuità, anche se non mancano i blackout difensivi (13 gol subiti).

In trasferta, i nerazzurri hanno un bilancio positivo con 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque gare, e arrivano al match dopo risultati convincenti che ne hanno rilanciato le ambizioni playoff. L’obiettivo è dare continuità e sfruttare le difficoltà del Lumezzane per rientrare stabilmente tra le prime cinque.

Lumezzane-Renate, probabili formazioni — LUMEZZANE (4-3-3): Drago; Diodato, Ndiaye, De Marino, Moscati; Rocca, D’Agostino, Malotti; Rolando, Donnarumma, Ghillani. Allenatore: Emanuele Troise.

RENATE (3-4-2-1): Nobile; Auriletto, Riviera, Spedalieri; Ghezzi, Vassallo, Anelli, Gardoni; Del Carro, Calì; Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi.

Non perderti la Serie C: segui LIVE Lumezzane-Renate, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.