Luton-Barnet, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la partita gratis

Alle 20:30 di questa sera Luton e Barnet scenderanno in campo per darsi battaglia. La sfida è valevole per la prima giornata del Gruppo F di EFL Trophy, competizione che mette di fronte le squadre della Football League One, della Football League Two e, a partire dal 2016, alcune formazioni dell'Under-21 delle compagini di Premier League e Championship.

Dove vedere Luton-Barnet in diretta Tv e in streaming LIVE — Gli appassionati di calcio inglese potranno seguire quest'avvincente sfida sui canali di Bet365. Infatti, lì sarà trasmessa GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. L'appuntamento, come ricordato nel paragrafo precedente, è alle 20:30.

Come arrivano le due squadre alla gara: la situazione di Luton e Barnet — Il Barnet FC ha pareggiato 1–1 in casa contro il Colchester United. Gli ospiti hanno segnato al ottavo minuto con Jack Tucker, mentre il pareggio dei padroni di casa è arrivato al 90’ con Danny Collinge. La partita è stata equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto.

Il Luton Town arriva da un bel successo : ha vinto 3-0 in trasferta contro il Burton Albion. I gol sono stati segnati da Lasse Nordås al 18esimo minuto e da Millenic Alli al 45esimo minuto, al 59’ Nelson. La squadra ha mostrato grande solidità difensiva, controllando il gioco per tutta la partita e mantenendo inviolata la porta. Un risultato che spingerà i calciatori a continuare su questa linea di prestazioni.

Le probabili formazioni di Barnet-Luton — Di seguito vi proponiamo le probabili formazioni di Barnet-Luton, sfida del Gruppo F della EFL Trophy:

Luton (3-5-2): Kelley; McGuinness, Lonwijk, Makosso, Naismith; Nardas, Walsh, Saville; Clark, Wells, Alli.

Barnet (3-5-2): Slicker; Collinge, Kensdale, Senior; Galvin, Shelton, Kanu, Glover, Hartigan; Hawkins e Stead.