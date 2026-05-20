Ci sono partite che non hanno bisogno di essere urlate per diventare speciali. Basta l’atmosfera giusta, una notte sudamericana, uno stadio pieno di tensione e due squadre che si giocano il futuro internazionale con il cuore prima ancora che con le gambe. Alle ore 04:00 italiane di venerdì 22 maggio, il Macará ospiterà l’Alianza Atletico all’Estadio Bellavista de Ambato in una sfida delicatissima di Copa Sudamericana. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MACARA'-ALIANZA ATLETICO CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA MACARA'-ALIANZA ATLETICO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare Macará-Alianza Atletico in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

Gli utenti registrati suavranno la possibilità di seguire la garain. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il Macará si presenta a questo appuntamento forte del primo posto nel girone e di un percorso europeo fin qui molto solido. La squadra ecuadoriana ha costruito gran parte dei propri risultati attraverso organizzazione difensiva, equilibrio tattico e capacità di restare sempre dentro la partita anche nei momenti più difficili. Nonostante il pesante 3-0 subito contro l’Independiente del Valle nell’ultima uscita, il Macará continua a essere una squadra complicata da affrontare, soprattutto in casa. I numeri raccontano una formazione che concede poco e che riesce spesso a colpire con cinismo nei momenti decisivi. Inoltre, il successo per 2-0 ottenuto all’andata contro l’Alianza Atlético rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia.

L’Alianza Atlético arriva invece in Ecuador con molta più pressione addosso. I peruviani hanno raccolto appena un punto nelle prime gare del girone e rischiano seriamente l’eliminazione anticipata dalla Copa Sudamericana. Tuttavia, l’ultimo successo per 2-0 contro l’ADC Juan Pablo II ha riportato almeno un po’ di serenità all’interno del gruppo. Il problema principale resta il rendimento esterno: l’Alianza Atlético fatica moltissimo lontano da casa e spesso concede troppo soprattutto nelle transizioni difensive. Per provare a sorprendere il Macará servirà una partita estremamente attenta sul piano tattico, cercando di sfruttare gli spazi in contropiede e limitando al massimo gli errori individuali.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MACARA'-ALIANZA ATLETICO CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA MACARA'-ALIANZA ATLETICO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA