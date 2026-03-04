Maccabi-Hapoel: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Maccabi-Hapoel in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 4 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 17:11)

Round 30 di EuroLeague con un derby infuocato alla Menora Mivtachim Arena. I numeri della stagione mettono in luce due identità abbastanza diverse

Il momento delle due squadre — Maccabi Tel Aviv propone un gioco più aperto ed equilibrato, con 89,6 punti realizzati ma anche 91,7 subiti, e con un dato sulle palle perse (14,4) che spesso incide sull’andamento dei parziali. L’Hapoel Tel Aviv invece si presenta con un’impostazione più controllata: segna 86,5 punti di media ma concede molto meno (83,4) e gestisce meglio il possesso, con sole 11,5 palle perse a gara.

La differenza emerge anche nella precisione al tiro: Hapoel viaggia con il 50,3% dal campo, mentre Maccabi si ferma al 46,6%. In una competizione come l’Eurolega, un divario del genere può tradursi rapidamente in punti lasciati per strada.

Il riferimento alla 29ª giornata è inevitabile, perché entrambe le squadre arrivano da successi importanti. Il Maccabi ha espugnato il campo del Bayern Monaco per 91-86, mentre l’Hapoel ha avuto la meglio sull’Olimpia Milano con lo stesso margine, 92-86, trascinata dalla prestazione di Elijah Bryant, autore di 25 punti e 8 assist.

In una sfida di questo tipo, i fattori decisivi sono piuttosto chiari: il controllo del possesso, quindi rimbalzi e palle perse, e la capacità di imporre il proprio ritmo. Se la partita diventa spezzettata e caotica, il Maccabi spesso riesce a trovare accelerazioni improvvise. Se invece il match resta più ordinato e tattico, la solidità difensiva dell’Hapoel potrebbe indirizzare l’equilibrio della gara.