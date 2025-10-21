Maccabi-Real Madrid: dove vedere l’Eurolega in Tv e in Streaming LIVE

Segui Maccabi-Real Madrid: info partita, i probabili quintetti, dove seguire l'Eurolega in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Maccabi Tel Aviv-Real Madrid inaugura la sesta giornata di Eurolega. La sfida in programma mercoledì 22 ottobre (palla a due ore 20:05) mette a confronto due compagini che fin qui sono state protagoniste di un percorso completamente differente. Inizio da incubo per i padroni di casa, penultimi in classifica con un solo successo all'attivo; ospiti a caccia di riscatto dopo il ko della scorsa settimana, ma non sono lontanissimi dalle prime posizioni. Scopri come seguire la sfida di Eurolega Maccabi-Real Madrid GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Maccabi Tel Aviv — Se il cammino in campionato procede a gonfie vele con due successi in altrettante partite disputate, lo stesso non si può dire per l'Eurolega dove il Maccabi non è ancora riuscito a trovare il bandolo della matassa. Una sola vittoria, nel derby di Tel Aviv con l'Hapoel, e ben quattro sconfitte. Serve necessariamente un'inversione di tendenza, ma col Real Madrid non è mai semplice.

Qui Real Madrid — Il Real Madrid arriva all'appuntamento di coppa nel migliore dei modi, avendo sconfitto in campionato il San Pablo Burgos. Due successi e un ko per i blancos, protagonisti di qualche scivolone di troppo anche in Eurolega dove hanno sì ottenuto due vittoria, ma hanno anche perso due sfide contro Virtus Bologna e Stella Rossa.

I probabili quintetti di Maccabi-Real Madrid — MACCABI TEL AVIV: Brissett, Hoard, Sorkin, Walker, Biatt. Coach: Oded Kattash

REAL MADRID: Kramer, Deck, Tavares, Okeke, Feliz. Coach: Sergio Scariolo

