Maccabi Tel Aviv-Barellona, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Ritorna il fascino dell' EuroLega con uno dei match più interessanti che propone la quarta giornata di campionato. Il match in questione è quello che vedrà sfidarsi il Maccabi Tel Aviv ed il Barcellona: la sfida è in programma domani, con la palla a due prevista alle ore 19:00.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro , consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Dato che la stagione è iniziata da poco, è difficile delineare già da ora un vero e proprio momento di forma. In questa sede, piuttosto, possiamo sfogliare gli ultimi risultati delle due squadre, chiarendo con quali punteggi approcciano alla sfida di domani. Il Barcellona, ad esempio, ha ottenuto due vittorie e rimediato una sconfitta fin qui in Eurolega, mentre in ACB ha perso recentemente contro Valencia e Lleida. Il Maccabi Tel Aviv, invece, conta soltanto due punti in EuroLega, fruttati esclusivamente dalla vittoria contro contro l'Hapoel per 90-103.