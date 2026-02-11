Lo streaming gratis della gara di Eurolega Maccabi Tel-Aviv-Bayern: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 14:02)

La serata di Eurolega basket fa tappa alla Menora Mivtachim Arena, dove il Maccabi Tel-Aviv ospita il Bayern Monaco in una sfida delicatissima valida per il Turno 28. Il match è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 20:05, con entrambe le squadre appaiate a 12 vittorie e 15 sconfitte, rispettivamente in quattordicesima e quindicesima posizione, in piena corsa per rientrare nella zona play-in.

Hai tre possibilità per guardare Maccabi Tel-Aviv-Bayern in streaming gratis:

Dove vedere Maccabi Tel-Aviv-Bayern in diretta TV e streaming LIVE — La diretta di Maccabi Tel-Aviv-Bayern è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione ideale per seguire l’Eurolega comodamente da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che assicurano una copertura completa dell’evento.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Maccabi Tel-Aviv-Bayern nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Maccabi Tel-Aviv, quattordicesimo con 12 vittorie e 15 sconfitte, affronta questo confronto con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per rilanciarsi nella corsa alla fase finale. I gialloblù sanno di non potersi permettere passi falsi in una classifica cortissima e puntano su intensità e ritmo per indirizzare la gara.

Il Bayern Monaco, quindicesimo con lo stesso record di 12-15, arriva a Tel-Aviv con la necessità di strappare un successo esterno pesantissimo. I tedeschi vogliono dare continuità al proprio percorso e restare agganciati al treno play-in, in una sfida che mette in palio punti dal peso specifico enorme.