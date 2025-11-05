Maccabi Tel Aviv-Monaco, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Eurolega

Lorenzo Maria Napolitano 5 novembre - 21:00

Uno dei match più affascinanti che propone il calendario di Eurolega è quello tra Maccabi Tel Aviv e Monaco: due squadre con un cammino fin qui differente, ma che sono accomunate da una fortissima determinazione, derivante dalle alte ambizioni in campo europeo. La palla a due è prevista giovedì 6 novembre alle 21:00.

Come arrivano al match le due squadre — Il Monaco sta trovando grande continuità, sia in campo europeo che in quello francese, il che rende la squadra una delle più in forma di tutta la competizione. Al match si presenta forte di un quinto posto, grazie alle cinque vittorie strappate in otto gare con soltanto tre sconfitte a referto. Particolarmente convincente, infine, è stata la prestazione offerta contro il Panathinaikos, vinta venerdì 31 ottobre con il risultato di 92-84.

Diverso invece è il cammino del Maccabi Tel Aviv, il cui curriculum vitae di presentazione è spietato: terzultimo posto nella Eurolega, due sole vittorie raccolto e ben sei sconfitte incassate, appesantite da ben 752 punti subiti a fronte dei 709 segnati. Non pochi, ma spesso vanificati a causa di una difesa spesso poco solida. L’ultima partita, ad esempio, contro lo Stella Rossa, è terminata con ben 92 punti segnati, ma 99 subiti: troppi, per una squadra che coltiva alte ambizioni.

I probabili quintetti di Maccabi Tel Aviv-Monaco — Il coach del Monaco compirà scelte nel segno della continuità, confermando senz’altro il quintetto di partenza che tanto sta facendo bene in questo inizio di Eurolega. Discorso diverso per il Maccabi Tel Aviv, che è chiamato ad invertire un trend fortemente negativo. In tal senso, non escludiamo che il coach possa pescare un jolly dalla panchina, cercando soluzioni alternative specialmente in difesa.

Monaco: James, Diallo, Strazer, Theis, Blossomgame.

Maccabi Tel Aviv: Hoard, Brissett, Walker, Blatt, Santos.

