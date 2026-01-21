Non perdere Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 20:06)

La Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv ospita una sfida dal grande fascino europeo: mercoledì 22 gennaio alle 20:05 Maccabi Tel Aviv e Panathinaikos si affrontano nella 24ª giornata di Eurolega. Un match che mette di fronte due squadre con ambizioni differenti ma accomunate dalla necessità di raccogliere punti pesanti in questa fase cruciale della stagione.

Hai tre possibilità per vedere Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos in streaming gratis

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos in diretta TV e streaming gratis — Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Il momento delle due squadre — Il Maccabi Tel Aviv vive una stagione al di sotto delle aspettative. La formazione israeliana occupa il quattordicesimo posto in classifica con un bilancio di 9 vittorie e 14 sconfitte e ha faticato a trovare continuità. Nelle ultime cinque partite è arrivato un solo successo, il sofferto 100-97 contro lo Zalgiris, che non basta però a mascherare un rendimento complessivamente deludente. Davanti al proprio pubblico, il Maccabi proverà a ritrovare solidità e fiducia.

Situazione decisamente più positiva per il Panathinaikos, che staziona all’ottavo posto ed è pienamente in corsa per i playoff. I greci arrivano a Tel Aviv con buone sensazioni, avendo vinto due delle ultime tre partite contro avversari di alto livello come Virtus Bologna e Baskonia. Prestazioni che hanno confermato la crescita del gruppo e la capacità di competere ad alto livello.

I probabili quintetti di Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos — Il Maccabi punterà sull’intensità dei suoi lunghi, mentre il Panathinaikos cercherà equilibrio ed esperienza nel suo starting five.

Maccabi Tel Aviv: Rayman, Hoard, Sorkin, Clark, Lundberg

Panathinaikos: Hernangomez, Osman, Holmes, Grant, Kalatzakis