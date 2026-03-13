Magdeburg-Darmstadt: come vedere gratuitamente lo streaming del match

Il Magdeburg ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione, ma arriva alla sfida in un momento difficile. Il Darmstadt, invece, è in piena corsa per la promozione e si presenta con grande fiducia dopo l’ultima vittoria

13 marzo

Alla Avnet Arena di Magdeburgo, Magdeburg-Darmstadt si affrontano venerdì 13 marzo 2026 alle ore 18:30 nella gara che apre il turno della 2. Bundesliga. È una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi opposti: i padroni di casa cercano punti salvezza, mentre gli ospiti vogliono consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica.

Il momento delle due squadre — Il Magdeburg attraversa una fase complicata della stagione. La squadra occupa il 18° posto con 23 punti e arriva alla partita dopo quattro sconfitte consecutive, l’ultima delle quali per 1-0 sul campo dell’Elversberg. Nonostante una discreta produzione offensiva – oltre 12 tentativi di tiro di media – la squadra ha spesso pagato una difesa fragile, con 48 gol subiti in campionato. Il principale riferimento offensivo resta Mateusz Żukowski, autore di 9 gol, mentre Barış Atik è uno dei giocatori più creativi della squadra con 6 assist stagionali.

Il Darmstadt vive invece una stagione molto positiva. I biancoblù sono secondi in classifica con 48 punti, frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e solo 3 sconfitte. Nell’ultimo turno hanno battuto 2-0 l’Holstein Kiel, dimostrando grande solidità e controllo del gioco. Negli ultimi dieci incontri di campionato il Darmstadt ha raccolto 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, segnando in media oltre due gol a partita.

Probabili formazioni di Magdeburg-Darmstadt — Il Magdeburg dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, con Reimann tra i pali; difesa composta da Hercher, Hugonet, Mathisen e Nollenberger. A centrocampo agiranno Ulrich, Gnaka e Stalmach, mentre il tridente offensivo sarà formato da Ghrieb, Żukowski e Atik.

Il Darmstadt dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, con Schuhen in porta; linea difensiva composta da Sergio López, Vukotic, Maglica e Schmidt. In mediana Klefisch e Akiyama, mentre sulla trequarti Richter, Papela e Marseiler supporteranno l’attaccante Lidberg.

Magdeburg (4-3-3): Reimann; Hercher, Hugonet, Mathisen, Nollenberger; Ulrich, Gnaka, Stalmach; Ghrieb, Żukowski, Atik.

Darmstadt (4-2-3-1): Schuhen; Sergio López, Vukotic, Maglica, Schmidt; Klefisch, Akiyama; Richter, Papela, Marseiler; Lidberg.

