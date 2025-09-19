Magdeburg-Schalke 04: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Negli ultimi quattro confronti diretti, il bilancio è leggermente favorevole alla squadra di casa: due vittorie, un pareggio e un successo per gli ospiti.

Stefano Sorce 19 settembre - 11:56

Il 20 settembre 2025, l’Avnet Arena sarà teatro di una sfida dal peso specifico importante per entrambe le squadre: l'FC Magdeburg ospita lo Schalke 04 nel match valido per la sesta giornata di Bundesliga 2. Le due formazioni arrivano all’appuntamento in condizioni molto diverse: i padroni di casa cercano ossigeno dopo un avvio complicato, mentre i biancoblù vogliono confermarsi nella parte alta della classifica.

Dove vedere Magdeburg-Schalke 04 in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Magdeburg-Schalke 04, in programma sabato 20 settembre alle ore 13.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 257) e NOW e sulle applicazioni SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — Il Magdeburg occupa il 17° posto con soli 3 punti conquistati nelle prime cinque giornate. La squadra di Markus Fiedler ha vinto una sola volta, incassando quattro sconfitte, compreso il recente 2-0 subito sul campo dell’Arminia Bielefeld. Il rendimento casalingo è un campanello d’allarme: nessuna vittoria e due ko nelle prime due gare all’Avnet Arena. Con 7 reti segnate e 12 subite, è soprattutto la fase difensiva a destare preoccupazioni.

Lo Schalke, invece, si presenta al settimo posto con 9 punti frutto di tre vittorie e due sconfitte. L’undici allenato da Miron Muslic ha costruito un avvio solido, anche se il passo falso interno contro l’Holstein Kiel (0-1) ha frenato momentaneamente l’entusiasmo. Lontano da Gelsenkirchen, la squadra ha raccolto una vittoria e una sconfitta: numeri che indicano margini di crescita. I 5 gol segnati e i 4 subiti raccontano di un gruppo equilibrato, con una difesa generalmente affidabile.

Le probabili formazioni di Magdeburg-Schalke 04 — Il Magdeburg di Markus Fiedler dovrebbe presentarsi con il consueto 3-3-1-3, schema che punta ad abbinare densità a centrocampo e velocità in avanti. Tra i pali spazio a Reimann, protetto da una linea difensiva a tre composta da Hugonet, Mathisen e Heber. Sulle corsie e in mediana ci sarà il lavoro prezioso di Dzogovic, Gnaka e Stalmach, quest’ultimo ex talento della Primavera del Milan, atteso a una prova di maturità per dare resistenza e agilità al reparto. Dietro le punte agirà il fantasista Baris Atik. Il trequartista turco-tedesco è il giocatore più talentuoso della rosa, dotato di fantasia, visione di gioco e tecnica sopraffina. In avanti il tridente sarà formato da Ghrieb, Breunig e Onaiwu, chiamati a sfruttare ogni occasione per scardinare la difesa avversaria.

Lo Schalke 04 di Miron Muslic risponderà con un 3-4-2-1 solido ed equilibrato. In porta ci sarà Loris Karius, estremo difensore di grande fisicità ed esperienza internazionale, chiamato a guidare la retroguardia composta da Becker, Katic e Kurucay. Sulle fasce agiranno Porath e Becker, con al centro della mediana la coppia Schallenberg-El Faouzi, deputata a dare equilibrio tra copertura e costruzione. Sulla trequarti la qualità di Antwi-Adjei e Kerem Karaman, calciatore completo che abbina fisicità ed estro: forte di testa, capace di spettacolari giocate da funambolo, pericolosissimo nelle incornate grazie alla sua elevazione, ma anche abile nel tiro teso rasoterra. Il terminale offensivo sarà MoussaSylla, attaccante rapido ed esplosivo, con accelerazioni brucianti, dribbling ed una grande efficacia nel gioco aereo.

Magdeburg (3-3-1-3): Reimann, Hugonet, Mathisen, Heber, Dzogovic, Gnaka, Stalmach, Atik, Ghrieb, Breunig, Onaiwu. Allenatore: Fiedler.

Schalke 04 (3-4-2-1): Karius, Becker, Katic, Kurucay, Porath, Schallenberg, El-Faouzi, Becker, Antwi-Adjei, Karaman, Sylla. Allenatore: Muslic.