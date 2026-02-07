Mainz–Augsburg, sabato 7 febbraio 2026 alle 15:30. Analisi del momento delle due squadre, statistiche e probabili formazioni della 21ª giornata di Bundesliga

Stefano Sorce 7 febbraio - 01:58

Sabato 7 febbraio 2026, ore 15:30, alla MEWA Arena, va in scena una partita che pesa parecchio nella parte bassa della classifica di Bundesliga. Mainz-Augsburg arrivano a questa sfida in un buon momento, entrambe reduci da risultati positivi che hanno cambiato l’inerzia della loro stagione.

Dove vedere Mainz-Augsburg in diretta tv e streaming — La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Mainz arriva dalla vittoria per 1-2 sul campo del Lipsia, un successo che conferma il periodo estremamente positivo della squadra. È il secondo successo consecutivo in campionato e il terzo nelle ultime quattro partite, numeri che raccontano chiaramente il cambio di passo avvenuto da quando in panchina siede Urs Fischer. La squadra è più compatta, più cinica e soprattutto più sicura. Il simbolo di questa crescita è Nadiem Amiri, decisivo nelle ultime uscite con 4 gol e 1 assist. Il Mainz resta terzultimo, ma ora la salvezza non è più un miraggio.

Anche l’Augsburg arriva con fiducia. Nelle ultime quattro giornate sono arrivati due pareggi e due vittorie, tra cui spiccano il successo in rimonta sul Bayern Monaco e l’ultima vittoria contro il St. Pauli. Grande protagonista dell’ultimo turno è stato Michael Gregoritsch, autore di una doppietta che ha rilanciato le ambizioni della squadra. L’Augsburg resta leggermente avanti in classifica, con un margine di sicurezza sul Mainz, ma sa che questa partita può essere uno snodo importante.

Le probabili formazioni di Mainz-Augsburg — Il Mainz dovrebbe schierarsi con il consueto 3-5-2, puntando sulla solidità difensiva e sulla qualità di Amiri tra le linee, con esterni pronti a spingere.

L’Augsburg risponde con un 3-4-2-1 equilibrato, compatto in fase difensiva e pronto a ripartire velocemente sfruttando il peso offensivo di Gregoritsch.

Mainz (3-5-2): Batz; Posch, Bell, Kohr; Da Costa, Amiri, Sano, Lee, Widmer; Silas, Tietz.

Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Chaves, Schlotterbeck, Banks; Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Wolf; Rieder, Claude-Maurice; Gregoritsch.

