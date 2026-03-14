Maiorca-Espanyol: probabili formazioni, orario e dove vederla in streaming

Maiorca-Espanyol si gioca domenica 15 marzo 2026 alle ore 14:00 allo stadio Son Moix per la 28ª giornata di Liga

Stefano Sorce 14 marzo - 15:45

La domenica della Liga si apre con la sfida tra Maiorca-Espanyol, in programma domenica 15 marzo 2026 alle ore 14:00. Il match, valido per la 28ª giornata del campionato spagnolo, si giocherà allo Stadio Son Moix e mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe alla ricerca di punti importanti.

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Dove vedere Maiorca-Espanyol in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale. Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Liga in Italia. La gara sarà disponibile tramite app DAZN su smart TV, smartphone, tablet e dispositivi compatibili.

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Il momento delle due squadre — Il Maiorca vive una fase delicata della stagione e occupa la 18ª posizione in classifica con 25 punti, pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Nell’ultimo turno la squadra ha pareggiato 2-2 contro l’Osasuna, sprecando però il doppio vantaggio firmato da Vedat Muriqi, autore di una doppietta. Il nuovo allenatore Martín Demichelis, arrivato recentemente in panchina, ha parlato di una vera e propria “mini stagione” composta dalle ultime undici partite, tutte decisive per la corsa salvezza.

L’Espanyol, invece, occupa la settima posizione con 37 punti e continua a inseguire la zona europea. Nonostante una classifica più tranquilla, i catalani stanno attraversando un momento complicato: nell’ultimo turno è arrivato un pareggio per 1-1 contro l’Oviedo, con il gol di Kike García che ha evitato la sconfitta. La squadra di González vuole ritrovare la vittoria per rilanciare le proprie ambizioni nella parte alta della classifica.

Probabili formazioni di Maiorca-Espanyol — Il Maiorca dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2, con Roman tra i pali e la difesa formata da Maffeo, Valjent, Raillo e Mojica. A centrocampo spazio a Mascarell, Samu e Darder, mentre Joseph agirà sulla trequarti alle spalle della coppia offensiva Luvumbo-Muriqi, con il centravanti kosovaro pronto a guidare ancora l’attacco.

L’Espanyol dovrebbe rispondere con il 4-4-2. In porta Dmitrovic, con El Hilali, Riedel, Cabrera e Romero a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Ngonge, Gonzalez, Lozano e Dolan, mentre in attacco la coppia sarà formata da Garcia e Jean.

Maiorca (4-3-1-2): Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Mascarell, Samu, Darder; Joseph; Luvumbo, Muriqi.

Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Ngonge, Gonzalez, Lozano, Dolan; Garcia, Jean.

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