Maiorca-Levante in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Stefano Sorce 25 ottobre - 16:49

Sfida che pesa nella zona bassa della classifica al Son Moix: il Mallorca ospita il Levante domenica 26 ottobre 2025 alle 14:00, in un confronto diretto che può cambiare le prospettive di entrambe le squadre in questo avvio di campionato. Guarda Maiorca-Levante GRATIS in streaming live su Bet365!

Come arrivano le due squadre — La squadra guidata da Jagoba Arrasate ha dato segnali positivi vincendo in trasferta contro il Siviglia, un successo che ha interrotto una striscia di risultati deludenti fuori casa. Anche al Son Moix il rendimento è in ripresa: i balearici non perdono dal debutto stagionale contro il Barcellona, mostrando una maggiore compattezza difensiva. Resta però una certa difficoltà nella costruzione di occasioni limpide: la squadra segna poco e tende a gestire partite dal ritmo controllato, puntando sulle qualità di Muriqi, terminale offensivo imprescindibile. La notizia negativa riguarda alcune assenze pesanti, che impongono conferme quasi obbligate nell’undici iniziale.

Il Levante alterna prestazioni convincenti a crolli improvvisi: la pesante sconfitta casalinga contro il Rayo Vallecano ha rallentato l’entusiasmo, ma in trasferta i segnali sono incoraggianti. La squadra sembra trovarsi meglio quando può attaccare gli spazi e giocare di rimessa, senza la pressione del proprio pubblico. L’approccio di Calero è aggressivo e orientato al gioco verticale: il Levante crea, rischia e spesso paga dazio dietro. Sta però dimostrando una costante presenza offensiva, con almeno un gol segnalato nel secondo tempo da diverse giornate consecutive.

Le probabili formazioni di Maiorca-Levante — Il Mallorca di Jagoba Arrasate dovrebbe presentarsi con Leo Roman in porta e una linea difensiva composta da Maffeo sulla fascia destra, Valjent e Raillo, molto forte nel gioco aereo, come coppia centrale e Mojica sul lato sinistro. In mezzo al campo dovrebbero esserci Samu Costa e Morlanes a garantire equilibrio, mentre sulla trequarti spazio alla fantasia di Darder, all’intensità di Virgili e al movimento di Mateo Fernandez. In avanti, come riferimento centrale, il solito Vedat Muriqi, punto fermo dell’attacco balearico.

Per quanto riguarda il Levante, Calero dovrebbe confermare il solido Ryan tra i pali, con Toljan, Moreno, Dela e Sánchez a comporre una linea difensiva piuttosto bloccata. A centrocampo, Martínez e Brugui agiranno esternamente, mentre Vencedor e Arriaga formeranno la coppia interna incaricata di sostenere entrambe le fasi. In attacco, la squadra valenciana si affiderà alla fisicità di Etta Eyong e alla velocità di Romero, duo che proverà a sfruttare le eventuali disattenzioni della retroguardia del Mallorca.

MAIORCA (4-2-3-1): Leo Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Morlanes; Mateo Fernandez, Darder, Virgili; Muriqi. Allenatore: J. Arrasate.

LEVANTE (4-4-2): Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Sánchez; Martínez, Vencedor, Arriaga, Brugui; Etta Eyong, Romero. Allenatore: Calero.

