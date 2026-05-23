Sabato 23 maggio alle ore 21:00 lo Stadio Son Moix sarà teatro di una delle sfide più drammatiche e decisive dell’ultima giornata de LaLiga. Il Maiorca ospiterà il Real Oviedo con un solo obiettivo possibile: vincere e sperare nei risultati provenienti dagli altri campi per conquistare una salvezza che, fino a poche settimane fa, sembrava decisamente più vicina.

Nelle Baleari si respirerà un clima di enorme tensione. La formazione guidata da Martín Demichelis arriva infatti agli ultimi novanta minuti della stagione senza avere il controllo completo del proprio destino. Servirà battere un Real Oviedo già matematicamente retrocesso, ma potrebbe non bastare per evitare la caduta in Segunda División. Tutto dipenderà anche dai risultati delle dirette concorrenti impegnate contemporaneamente.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MAIORCA-OVIEDO SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Maiorca-Oviedo in diretta tv e streaming gratis

Maiorca-Oviedo sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Maiorca-Oviedo BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

Il Maiorca si presenta all’appuntamento più importante dell’anno in un momento tutt’altro che semplice. La squadra di Demichelis ha rallentato drasticamente proprio nel finale di stagione, perdendo punti pesanti nelle ultime giornate e complicando una situazione che sembrava relativamente tranquilla. Le recenti sconfitte hanno infatti permesso alle avversarie dirette di rientrare pienamente nella corsa salvezza, trasformando l’ultima giornata in una vera e propria battaglia.

L’aspetto più preoccupante per i rossoneri è legato soprattutto alla continuità dei risultati. Il Maiorca non riesce più a trovare la vittoria da diverse settimane e adesso si ritrova costretto a inseguire, senza poter dipendere esclusivamente dal proprio risultato. La pressione sarà enorme, ma Son Moix proverà a trascinare la squadra verso un successo fondamentale.

Il Real Oviedo, invece, arriva all’ultima giornata con la retrocessione già matematica e con poche motivazioni di classifica. La squadra asturiana paga un campionato estremamente complicato, nel quale non è mai riuscita davvero a trovare continuità né risultati utili per restare agganciata alla lotta salvezza. Le difficoltà offensive e una lunga serie di prestazioni deludenti hanno condannato l’Oviedo con anticipo.

Le probabili formazioni di Maiorca-Oviedo

Il Maiorca è costretto a vincere e potrebbe addirittura non bastare. Per questo è necessario segnare e portarsi subito in vantaggio: il tandem d'attacco di Demichelis è composto dai due ex Serie A Muriqi e Luvumbo. Il Real Oviedo, invece, si affida al 4-2-3-1 con Fores unico riferimento offensivo.

Mallorca (4-3-1-2): Roman; Maffeo, Valjent, Lopez, Prats; Morlanes, Darder, Samu; Torre; Muriqi, Luvumbo. Allenatore: Demichelis. Real Oviedo (4-2-3-1): Moldovan; Ahijado, Costas, Calvo, Lopez; Fonseca, Colombatto; Borbas, Fernandez, Reina; Fores. Allenatore: Almada.

E allora che aspetti? Guarda ora Maiorca-Oviedo in diretta streaming gratis su BET365

Guarda la partita su Vincitu: segui la sfida in diretta tv e streaming live