Nuovo appuntamento con LaLiga2 che propone una sfida equilibrata e interessante allo Stadio La Rosaleda di Malaga, dove Malaga e Burgos si affrontano venerdì 23 gennaio alle ore 20:30. Un match che mette di fronte due squadre molto vicine nei valori e nelle ambizioni, pronte a giocarsi punti pesanti davanti al pubblico andaluso.
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione.
Il momento delle due squadre—
Il Malaga si presenta all’appuntamento da nono in classifica con 32 punti, a ridosso della zona playoff. La squadra di Sergio Pellicer punta sulla solidità difensiva e sulla qualità della trequarti per dare continuità ai risultati e avvicinare ulteriormente le posizioni che contano.
Situazione molto simile per il Burgos, settimo a 33 punti, appena davanti agli andalusi. La formazione di Luis Miguel Ramis sta disputando un campionato solido e ordinato, con l’obiettivo di restare stabilmente nel gruppo playoff e sfruttare al massimo gli scontri diretti.
Le probabili formazioni—
Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1, modulo speculare che promette equilibrio in mezzo al campo e duelli interessanti sulle corsie esterne. Il Malaga cercherà di controllare il ritmo sfruttando la tecnica dei suoi trequartisti, mentre il Burgos punterà su compattezza e ripartenze rapide.
Malaga (4-2-3-1): Herrero, Garrido, Murillo, Montero, Marin, Juanpe, Lorenzo, Larrubia, Dotor, Munoz, Jauregi. Allenatore: Sergio Pellicer
Burgos (4-2-3-1): Cantero, Miguel, Sierra, S. Gonzalez, Lizancos, Atienza, Morante, Appin, M. Gonzalez, D. Gonzalez, Nino. Allenatore: Luis Miguel Ramis
