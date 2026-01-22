Lo streaming gratis della gara di campionato Malaga-Burgos: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 15:46)

Nuovo appuntamento con LaLiga2 che propone una sfida equilibrata e interessante allo Stadio La Rosaleda di Malaga, dove Malaga e Burgos si affrontano venerdì 23 gennaio alle ore 20:30. Un match che mette di fronte due squadre molto vicine nei valori e nelle ambizioni, pronte a giocarsi punti pesanti davanti al pubblico andaluso.

Hai tre possibilità per guardare Malaga-Burgos in streaming gratis:

Dove vedere Malaga-Burgos in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Malaga-Burgos” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Malaga si presenta all’appuntamento da nono in classifica con 32 punti, a ridosso della zona playoff. La squadra di Sergio Pellicer punta sulla solidità difensiva e sulla qualità della trequarti per dare continuità ai risultati e avvicinare ulteriormente le posizioni che contano.

Situazione molto simile per il Burgos, settimo a 33 punti, appena davanti agli andalusi. La formazione di Luis Miguel Ramis sta disputando un campionato solido e ordinato, con l’obiettivo di restare stabilmente nel gruppo playoff e sfruttare al massimo gli scontri diretti.

Le probabili formazioni — Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1, modulo speculare che promette equilibrio in mezzo al campo e duelli interessanti sulle corsie esterne. Il Malaga cercherà di controllare il ritmo sfruttando la tecnica dei suoi trequartisti, mentre il Burgos punterà su compattezza e ripartenze rapide.

Malaga (4-2-3-1): Herrero, Garrido, Murillo, Montero, Marin, Juanpe, Lorenzo, Larrubia, Dotor, Munoz, Jauregi. Allenatore: Sergio Pellicer

Burgos (4-2-3-1): Cantero, Miguel, Sierra, S. Gonzalez, Lizancos, Atienza, Morante, Appin, M. Gonzalez, D. Gonzalez, Nino. Allenatore: Luis Miguel Ramis