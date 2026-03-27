Malaga-Leganes: diretta live e streaming gratis della gara

Malaga-Leganes si gioca il 28 marzo 2026 alle 18:30: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni della sfida di Segunda División

Stefano Sorce 27 marzo - 21:54

Serata di Serie B spagnola con punti pesanti in palio. Sabato 28 marzo 2026 alle ore 18:30, allo Estadio La Rosaleda, il Malaga ospita il Leganes in una sfida che può incidere soprattutto nella zona alta della classifica. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MALAGA-LEGANES SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Malaga arriva a questa partita nel suo momento migliore della stagione. I numeri delle ultime dieci gare parlano chiaro: sette vittorie, una continuità importante e soprattutto una produzione offensiva che fa la differenza. La squadra ha trovato equilibrio tra fase di possesso e concretezza sotto porta, riuscendo a creare molte occasioni senza perdere solidità. Anche dal punto di vista mentale si vede una squadra sicura, che sa gestire il vantaggio e che difficilmente si disunisce. Il fattore campo, in questo momento, rappresenta un ulteriore punto a favore.

Il Leganes, invece, ha avuto un rendimento più discontinuo. Alterna buone prestazioni ad altre più complicate, e questo si riflette nei risultati delle ultime settimane. La squadra ha qualità offensiva e riesce comunque a trovare la porta con una certa regolarità, ma concede qualcosa di troppo, soprattutto contro avversari organizzati. La recente vittoria larga ha dato fiducia, ma resta da capire se sarà in grado di mantenere lo stesso livello anche in trasferta, contro una squadra in forma come il Malaga.

Probabili formazioni di Malaga-Leganes — Il Malaga dovrebbe schierarsi con un 4-4-2, con Herrero tra i pali e una linea difensiva composta da Puga, Murillo, Montero e García. A centrocampo spazio a Larrubia, Merino, Dotor e Muñoz, mentre in attacco Lorenzo affiancherà Chupete.

Il Leganes risponde con un 4-3-3: Soriano in porta, difesa con Aguilar, Miquel, Marvel e Franquesa. A centrocampo Guirao, Diawara e Rodriguez, mentre davanti agiranno Cruz, Millán e Duk.

Malaga (4-4-2): Herrero; Puga, Murillo, Montero, García; Larrubia, Merino, Dotor, Muñoz; Lorenzo, Chupete.

Leganes (4-3-3): Soriano; Aguilar, Miquel, Marvel, Franquesa; Guirao, Diawara, Rodriguez; Cruz, Millán, Duk.