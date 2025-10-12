Tra i big match di giornata c'è la sfida tra Mali e Madagascar. Si gioca tutto in chiave qualificazione al prossimo Mondiale. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.
Mali-Madagascar: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere Mali-Madagascar in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta streaming è disponibile per gli utenti registrati con accesso a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.
Un'opportunità per seguire la partita su smartphone, tablet o computer.
Il momento delle due squadre—
La sfida tra Mali e Madagascar si prospetta come uno degli incontri più avvincenti del decimo turno delle Qualificazioni Mondiali Africane. In programma domenica 12 ottobre 2025 alle ore 21:00, questa partita vedrà affrontarsi due squadre che occupano posizioni di grande rilevanza nella classifica del girone: il Mali, attualmente terzo con 15 punti, e il Madagascar, secondo con 19 punti. Gli isolani stanno vivendo un momento molto positivo, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, mentre il Mali ha avuto un rendimento più altalenante. L'ultimo incontro tra le due formazioni si è concluso con un pareggio a reti inviolate, ma la situazione attuale potrebbe portare a un esito diverso in questa occasione.
