Domenica 24 maggio alle ore 16:30, il Malmo ospiterà il Vasteras all’Eleda Stadion per una sfida importante nella corsa ai punti in Allsvenskan. I padroni di casa vogliono interrompere un momento complicato e rilanciarsi davanti ai propri tifosi, mentre gli ospiti cercano continuità dopo gli ultimi risultati positivi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MALMO-VASTERAS CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA MALMO-VASTERAS SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare Malmo-Vasteras in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

Gli utenti registrati suavranno la possibilità di seguire la garain. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il Malmo arriva da tre sconfitte consecutive e nell’ultimo turno ha subito un pesante 4-1 sul campo dell’Hammarby. Una serie negativa che ha rallentato la corsa della squadra in classifica e aumentato la pressione attorno al gruppo guidato da Miguel Angel Ramirez. Nonostante le difficoltà difensive, il Malmo continua comunque a possedere qualità offensive importanti, soprattutto grazie a giocatori esperti e tecnici come Haksabanovic e Botheim.

Il Vasteras si presenta invece a questa trasferta dopo il pareggio interno contro l’AIK. La squadra ha mostrato buona organizzazione e personalità nella gestione del possesso, riuscendo a ottenere un punto prezioso contro un avversario più esperto. L’obiettivo sarà quello di sfruttare il momento delicato del Malmo provando a colpire negli spazi.

Probabili formazioni

Il Malmo dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 offensivo. Davanti a Lundgren agiranno Karlsson, Djuric, Rosler e Busanello. A centrocampo spazio a Sjostrand, Rosengren, Lundbergh e Haksabanovic, mentre in attacco toccherà alla coppia Gudjohnsen-Botheim.

Il Vasteras dovrebbe invece confermare il 3-4-3. Jager sarà il portiere, protetto da Magnusson, Wernersson e Bonde. Sugli esterni agiranno Gefvert e Baggesen, con Diagne e Hellisdal in mezzo al campo. Davanti spazio a Jens Magnusson, Ladefoged e Gunnarsson.

Malmo (4-4-2): Lundgren; Karlsson, Djuric, Rosler, Busanello; Sjostrand, Rosengren, Lundbergh, Haksabanovic; Gudjohnsen, Botheim.

Vasteras (3-4-3): Jager; Magnusson, Wernersson, Bonde; Gefvert, Diagne, Hellisdal, Baggesen; Jens Magnusson, Ladefoged, Gunnarsson.

IL MATCH TRA MALMO-VASTERAS SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA