I Citizens partono dal 2-0 dell’andata e vedono Wembley da vicino, mentre i Magpies cercano una rimonta difficile ma non impossibile.

Stefano Sorce 4 febbraio - 02:49

All’Etihad Stadium, mercoledì 4 febbraio 2026 alle 21:00, va in scena il ritorno della semifinale di EFL Cup tra Manchester City-Newcastle United. I Citizens partono dal 2-0 dell’andata, mentre i Magpies sono chiamati a un’impresa per difendere il titolo e ribaltare la qualificazione. In palio c’è la finale di Wembley contro l’Arsenal, già qualificato.

Dove vedere Manchester City-Newcastle in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live.

Il momento delle due squadre — Il Manchester City ha messo una seria ipoteca sulla finale grazie al successo per 2-0 ottenuto a St James’ Park tre settimane fa, firmato da Semenyo e Cherki. Con quel risultato, la squadra di Pep Guardiola si è portata in una posizione storicamente favorevole: in cinque dei sei precedenti in cui ha vinto l’andata di una semifinale di EFL Cup, il City ha poi centrato la qualificazione. Detto questo, il momento non è privo di ombre. Dopo il primo atto contro il Newcastle, i Citizens hanno rallentato: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L’ultimo 2-2 contro il Tottenham ha evidenziato un problema crescente nella gestione dei secondi tempi, con il City incapace di difendere un doppio vantaggio, evento che non si verificava dal 2018.

Il Newcastle arriva a Manchester con poche certezze ma con il dovere di provarci. La sconfitta dell’andata ha interrotto una serie di 10 vittorie consecutive in EFL Cup, ma per Eddie Howe il doppio svantaggio non è “fatale”. I numeri, però, raccontano una trasferta complicatissima: 17 sconfitte nelle ultime 18 visite all’Etihad, una sola vittoria negli ultimi 22 anni, arrivata proprio in Coppa di Lega nel 2014. Inoltre, il rendimento esterno stagionale è deludente, con 3 sole vittorie in 16 gare fuori casa. L’ultimo weekend ha aggravato la situazione: il 4-1 subito ad Anfield contro il Liverpool ha lasciato il Newcastle decimo in Premier League, lontano dalla zona Champions. Resta però un precedente che alimenta la speranza: la vittoria per 2-1 contro il City in campionato a novembre. Ripetersi due volte nella stessa stagione non accade dal 1983-84.

Le probabili formazioni di Manchester City-Newcastle — Il City dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1 fluido. Trafford tra i pali, difesa con Nunes, Khusanov, Aké e Aït-Nouri. In mediana Rodri sarà affiancato da O’Reilly, mentre sulla trequarti agiranno Bernardo Silva e Cherki, pronti a supportare Semenyo e Haaland, con continui scambi di posizione.

Il Newcastle dovrebbe rispondere con un 4-3-3 orientato alla transizione. Pope in porta, linea difensiva guidata da Burn e Thiaw. In mezzo al campo Tonali avrà il compito di dare ordine, con Willock e Ramsey a inserirsi. Davanti Gordon e Barnes agiranno larghi, con Wissa possibile riferimento centrale.

MANCHESTER CITY: Trafford; Nunes, Khusanov, Aké, Aït-Nouri; Rodri, O’Reilly; Cherki, Bernardo; Semenyo, Haaland.

NEWCASTLE: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Barnes, Wissa, Gordon.

